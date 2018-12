21-D

La Intersindical-CSC crida a secundar la vaga general d'aquest 21-D

La Intersindical-CSC ha convocat una vaga general per aquest divendres, de 12.30 a 14.30, per a tots els sectors, a Catalunya. D'aquesta manera, el sindicat republicà crida a les classes treballadores a fer-se sentir, durant la celebració del consell de ministres a Barcelona, i reivindicar el respecte als seus drets socials i laborals. En concret, els motius de la vaga són reclamar la derogació completa de les últimes reformes laborals del govern espanyol -i no reformes parcials-, l'establiment d'un salari mínim català de 1.200 euros, la retirada de les impugnacions al TC a les lleis socials aprovades pel Parlament, i la derogació del decret de fuga d'empreses.



Aquesta aturada, que ha rebut importants suports com els de l'ANC, les ADIC, el Jovent Republicà o La Forja, dona cobertura a tots els treballadors i les treballadores de tots els centres laborals del país i, a diferència de les vagues generals clàssiques de tot el dia, no pretén aturar l'economia tota la jornada, sinó donar l'oportunitat a totes les persones de fer-se sentir, mentre duri la reunió del consell de ministres. És per això que la Intersindical-CSC insta a tots els treballadors i les treballadores que denunciïn les polítiques antisocials i centralistes del govern de Pedro Sánchez a l'entrada dels respectius centres laborals i portant la veu del sindicalisme republicà en aquelles mobilitzacions convocades arreu del país, durant el 21-D.



La Intersindical-CSC també crida específicament a participar a la manifestació unitària que, amb el lema “Tombem el règim”, sortirà a les 18h de Jardinets de Gràcia. Una mobilització que s'ha presentat aquest dimecres al matí i que reivindicarà els drets socials i polítics, l'exercici ple de l'autodeterminació i la implementació de la República catalana, i denunciarà la repressió de l'Estat contra tots aquells i aquelles que gosen qüestionar l'estatus quo i, en especial, contra les persones preses polítiques i exiliades. Com la resta d'organitzacions convocants, la Intersindical-CSC considera que, amb la situació política actual, la celebració d'un consell de ministres a Barcelona és una provocació més del govern de Pedro Sánchez que cal denunciar contundentment.