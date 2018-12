lluita institucional

La CUP Figueres demana que s'impulsi i executi un pla de senyalització que millori la mobilitat

La CUP de Figueres presentarà una moció al ple d’aquest dijous amb l'objectiu que l'any que ve s'impulsi i executi un pla de senyalització que millori la mobilitat de la ciutat. Asseguren que els últims anys, i de manera més insistent els darrers mesos, es constata que Figueres no és una ciutat agradable pels visitants que arriben en vehicle particular, siguin turistes o veïns dels pobles de la comarca. En aquest sentit, consideren que tan important és ampliar la xarxa d'aparcaments dissuasius com senyalitzar els que hi ha, ja que hi ha aparcaments que no es troben a les vies d'entrada a la ciutat i qui no els coneix no sap com arribar-hi. Per altra banda també es pretén que els aparcaments hi hagi les indicacions sobre els desplaçaments a peu cap als llocs d'interès i referencials de la ciutat.

La formació independentista considera que totes les entrades de la ciutat han de tenir indicacions per arribar a un aparcament sense necessitat d'entrar a la ciutat. El pla de mobilitat vigent preveu diferents accions i obres que en l'actualitat, i per diferents motius, no recull el suport de tots els grups municipals. Tanmateix, des de la Candidatura d'Unitat Popular es considera que l'impuls d'un pla de senyalització viària sí que recull el suport majoritari dels grups municipals, agents implicats i ciutadania. En aquest sentit, el pla de mobilitat ja preveia que en la primera fase de la seva aplicació s'executés la senyalització dels aparcaments. Una acció que tenia un cost previst de 221.000 euros. Per altra banda, l'estiu del 2017, la llavors alcaldessa Marta Felip, va anunciar que el govern volia impulsar un pla de senyalització amb un cost de 568.000 euros. No obstant això, avui dia no s'ha executat cap pla de senyalització. Per aquest motiu la CUP confia que un acord del ple permeti que el 2019 s'implementi un pla de senyalització.