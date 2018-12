21-D

La CUP denuncia una operació completament il·legal dels Mossos a les Terres de l'Ebre

La CUP denuncia una operació repressiva dels Mossos d'Esquadra d'aquesta tarda al municipi de l'Ampolla (el Baix Ebre) que incompleix totalment la llei i demana explicacions al govern perquè expliqui, si aquesta, ha estat ordenada des de la pròpia Generalitat o has estat a iniciativa dels propis agents de policia. L'actuació s'ha produït a les 5 de la tarda, quan ja feia hores que s'havia acabat el tall de l'AP-7, així com el de la N-340. En concret, un grup nombrós i indeterminat d'agents antidisturbis han entrat dins un establiment del municipi i han destrossat tot el bar, així com han detingut a dues persones.

Aquest migdia, quan ja havia acabat el tall de l'AP-7 del matí i el posterior tall de la N-340, els Mossos d'Esquadra han començat una càrrega policial i una persecució de les activistes que ja abandonaven el lloc dels fets per tornar cap a casa, a través de conreus i diferents carrers del municipi de forma dispersa, on han identificat a una quarantena de persones en diferents grups retinguts.

Al cap de mitja hora d'acabar aquesta càrrega i persecució, quatre furgons de la BRIMO s'han dirigit cap a un grup de persones que havia escapat d'aquesta persecució, i després d'amenaces, han identificat a una desena de persones a les pròpies roques de l'espigó de la platja o n'han detingut dues més, una de les quals ha hagut de requerir atenció sanitària. Persones que hi eren presents han denunciat que alguns agents portaven porres extensibles, de caràcter il·legal.

Però, els fets no han acabat aquí. Sinó, que al voltant de les 5 de la tarda, un grup d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra han assaltat el bar de l'estació. Només entrar han començat a destrossar tot el mobiliari del bar i a agredir a les persones que hi havia a l'interior d'aquest establiment, entre d'elles a gent gran habitual de l'establiment, on a més han detingut a dues persones més, que se suposa que també estan traslladant a la comissaria dels Mosos d'Esquadra de Tortosa.

Posteriorment als incidents, agents dels Mossos d'Esquadra de la zona s'han personat a l'establiment, i quan les persones que han estat víctimes d'aquesta agressió han relatat el succeït els Mossos han respost “truqueu la policia”.

Laia Estrada, portaveu nacional de CUP, ha denunciat que “els fets que han succeït aquesta tarda a l'Ampolla són del tot inadmissibles i vulneren tots els protocols policials, el que demostra un cop més que els abusos policials son una pràctica habitual en els darrers mesos”.

Per aquest motiu, i atenent la insòlita actuació d'aquesta tarda al bar de l'estació, Estrada insta el delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Francesc Xavier Pallarès, al conseller d'Interior, Miquel Buch, i al president de la Generalitat, Quim Torra, a aclarir aquests fets i a informar públicament de si l'assalt a aquest bar ha estat una ordre de la Generalitat, o per si contra, ha estat una acció decidida unilateralment pels agents dels Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat avui fins a l'Ampolla.