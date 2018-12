Corrupció

La CUP de Vilafranca posa en coneixement de l’Oficina Antifrau indicis d'irregularitats del govern municipal

La CUP de Vilafranca ha presentat aquest dimecres a l'Oficina Antifrau de Catalunya un seguit de documentació sobre indicis d'irregularitats detectades en la gestió per part del govern municipal (PdeCAT-PSC) en una promoció de pisos situats al carrer migdia de Vilafranca del Penedès.

Els fets presentats per la CUP de Vilafranca i Constituents per la Ruptura van acompanyats d’un extens informe, consultable a través de la plana web de la formació. Aquest ha estat elaborat fruit d’una investigació duta a terme des del juny de 2018, quan les pressions del govern per a votar a favor de la venda directa en un ple de l’Ajuntament va fer sospitar que hi podia haver elements irregulars.

El procediment s’inicia el 2013 quan la Fundació Amàlia Soler demana a l’ajuntament de Vilafranca que actuï de promotor per la construcció d’uns allotjaments per a gent gran, amb recursos de la pròpia fundació. A novembre de 2018 la CUP de Vilafranca demana al govern aturar el procés d’adjudicació dels allotjaments donada l’existència de nombrosos dubtes en la gestió del projecte entre els quals l’existència d’un informe desfavorable de la Generalitat de Catalunya que si bé no era vinculant era preceptiu de tenir.

Donada la manca d’atenció de les demandes de la CUP per part del govern municipal, la formació denuncia que el govern ha actuat de forma irresponsable i ha decidit posar en coneixement de l’oficina antifrau els fets investigats per tal que es protegeixin els interessos de les futures persones usuàries.

Els indicis d'irregularitats

Les possibles irregularitats i problemes de gestió detectats es divideixen en econòmiques, de procediments i gestió, i d’índole legal.

Pel que fa a problemes econòmics afirmen, entre altres, que s’ha posat en risc de descapitalització la Fundació Amàlia Soler, que la qualificació com a allotjaments i no com a habitatges impossibilita als usuaris d’accedir a ajudes públiques i subvencions així com a no poder ser inscrits a la xarxa d’habitatges d’inclusió de l’Agencia Catalana de l’Habitatge, o també que es va pagar un projecte executiu valorat en 14.000 € per uns usos a la planta baixa que mai s’han desenvolupat. En l’apartat de problemàtiques procedimentals i de gestió, la CUP afirma que hi ha pèrdua de control dels recursos per part de l’ajuntament en favor d’un ens privat limitant la capacitat operativa sobre els criteris de gestió i selecció, l’incompliment dels terminis previstos en l’entrega efectiva de l’immoble, una readjudicació del projecte a una empresa unipersonal creada ad-hoc per un arquitecte al qual l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) va requerir per impagaments, i com a fet més destacat, l’aparició d’un informe tècnic en data de 2 d’agost de 2016, en el qual s’informava de greus incompliments per part de l’empresa constructora i sobre els quals l’equip de govern no va generar cap expedient sancionador. Per últim, en els problemes d’índole legal hi destaquen, entre d’altres, que existia una voluntat des del principi de realitzar una venda directa per part del govern fet que està regulat per la llei, i no essent aquest el mètode correcte, tal com ja van manifestar des de la CUP de Vilafranca l’any 2016, l’afirmació de què la Fundació era mitjà propi o bé que el fons de finançament no és d’acord amb allò que es marca des de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (LMRLC).

La CUP de Vilafranca, per acabar, lamenta el mal ús i el malbaratament de recursos públics amb objectius electoralistes per part de l’equip de govern de l’ajuntament de Vilafranca. En segon lloc, una mala gestió continuada per part de la sociovergència vilafranquina que en nom d’una pretesa facilitat administrativa acaba endarrerint projectes d’interès per la vila i incrementant la despesa municipal de forma innecessària. I per últim, denuncien que s’ha acabat pagant amb diners públics uns allotjaments gestionats de forma privada sense cap mena de control sobre la selecció i la gestió de les persones usuàries.