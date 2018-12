Diada

L'ASM crida a plantar cara al neofeixisme a la manifestació de dia 30

L'entitat emplaça els partits de país a no ajornar més la posada en marxa d'un full de ruta sobiranista abans no sigui massa tard, una vegada ha quedat clar del tot, per si qualcú encara ho dubtava, que Espanya no té remei.

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) fa una crida a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca a totes les persones que vulguin plantar cara a l'onada neofeixista dels partits PP-Ciudadanos-Vox, a les amenaces del president espanyol Pedro Sánchez de tornar a intervenir el Govern de Catalunya, i a les declaracions de dirigents del PSOE com el president d'Aragó, que diu que s'haurien de prohibir els partits independentistes.



Considera que la manifestació que convoca cada any la Plataforma 31D el 30 de desembre, i que començarà al Passeig del Born a les 18 hores, serà una ocasió magnífica per defensar el dret a comandar a ca nostra i per expressar el rebuig als que volen que tornin els temps foscos i criminals de la dictadura franquista, quan el feixisme espanyol liquidava els demòcrates a trets de pistola. Tal com el 29 de setembre de 2013 ens manifestàrem massivament per defensar l'escola en català davant els atacs del PP de Bauzà, ara és l'hora de defensar la democràcia, l'autogovern i el dret a decidir



Així mateix està convençuts que la manifestació de la Diada de Mallorca serà un clam per la llibertat dels presos i exiliats polítics i de suport a la vaga de fam contra el maltracte i discriminació que reben del tribunal constitucional espanyol.



Finalment emplaça els partits de país a no ajornar més la posada en marxa d'un full de ruta sobiranista abans no sigui massa tard, una vegada ha quedat clar del tot, per si qualcú encara ho dubtava, que Espanya no té remei.