Plàstic

Entitats ecologistes de les Illes fan una crida a participar en el funeral del plàstic

Entitats ecologistes de les Illes sota la Plataforma Per una Mar Sense Plàstic, juntament amb altres entitats i artistes! han fet una crida a participar el propster dissabte en el funeral del "plàstic" d'un sol ús.

La comitiva fúnebre, acompanyada per la banda musical mallorquina del Niño Alcalino & The Buskers, partirà del Parc de la Mar a les 11:00, passant per Plaça de la Reina i pujant per carrer Conquistador fins arribar a Plaça Cort i el Parlament de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa vol mostrar el suport i la reivindicació d’aquestes organitzacions ecologistes i artístiques a l’aprovació del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats, que ara s’està debatent al Parlament balear. Donada la situació de crisi ecològica que viu el nostre entorn, i especialment el nostre mar, les entitats reclamen l’aprovació urgent d’aquesta llei durant les primeres setmanes del 2019.

La Llei balerar de residus i sols contaminats és una llei pionera en l’àmbit europeu pel que fa a la implantació de mesures de prevenció de residus, com la prohibició de determinats envasos d’un sol ús, la reutilització, el desenvolupament de la Responsabilitat Ampliada del Productor, l’obligatorietat de recollida selectiva de la fracció orgànica, la reducció del rebuig alimentari o la implantació dels sistemes de retorn que ajuden a obtenir una recuperació de materials de qualitat. Mesures, totes elles, que ajudaran a tancar el cicle dels recursos naturals, posar fre a l’abandonament de residus al medi natural i protegir el territori balear i el Mar Mediterrani.