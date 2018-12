llibertat presos polítics

Els claustres de la UB, la UAB i UPC exigeixen la Llibertat dels presos polítics

Aquest dimarts, els claustres de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han aprovat mocions de rebuig a la repressió i exigeixen l'absolució dels presos polítics.

A la UB, s'ha aprovat la moció amb 127 vots favorables, 22 en contra i 10 en blanc; a la UPC, ha obtingut 98 vots a favor, 21 en contra, dos nuls i cinc blancs i a la UPC, la declaració ha tigut el suport de 79 vots, 31 en contra i 6 en blanc.

Segons Universitat de Barcelona per la República, ha estat "una declaració política en què, a més de demanar l’alliberament de les persones empresonades preventivament des de fa més d’un any per la causa de l’1 d’octubre i reclamar-ne l’absolució, també s’exigeix la fi de la repressió per motius polítics, que afecta membres de tots els col·lectius de la comunitat universitària. En aquest punt cal destacar, per la seva especial transcendència, el processament i petició fiscal de presó per als juristes i politòlegs que van formar part de la Sindicatura Electoral"