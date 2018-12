Crimininalització

Agbar porta a judici l’Aliança contra la Pobresa Energètica

Aigües de Barcelona (Grup Agbar-Suez) ha decidit portar a judici tres companyes de l’APE per una acció de denúncia que va tenir lloc a les seves oficines comercials de Barcelona el passat 27 de febrer. Amb aquesta acció, Agbar demostra anar en contra dels qui defensen els drets de la ciutadania i tria la via de la repressió contra la societat civil organitzada.



La companyia persegueix l’APE per la via judicial per una acció que s’emmarcava dins la campanya de condonacions de deute a famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta va iniciar-se el juliol de 2017 i reclamava bàsicament la condonació total dels deutes de factures impagades d'aigua contrets en situacions de vulnerabilitat i als quals de cap manera les famílies podien fer-hi front. En alguns casos es tractava de quantitats que superaven els 1.000€ i Aigües de Barcelona, enlloc de respondre a la sol·licitud de condonació de deute presentada per les persones afectades, es dedicava a fer-los recordatoris periòdics sobre els seus impagaments. Aquest fet va portar l'APE a dur a terme una acció pública de denúncia per buscar una solució a l'angoixa que estava generant l'acumulació d'aquests deutes a les famílies. Aquell dia, les representants de la companyia, entre elles la seva Directora de Clients Núria Latorre, ens van assegurar que les demandes de l’APE eren impossibles de complir.



Deu dies més tard, algunes de les afectades que sol·licitaven la condonació, així com milers de famílies de Barcelona i altres municipis de l’entorn, rebien a casa una carta d’Aigües de Barcelona que els confirmava la condonació de la major part del seu deute. En aquest sentit, ens consten deutes de més de 1.000€ que es van arribar a reduir a 98€.



L’APE té molt clar que "no es tracta d’una casualitat i que l’acció del 27 de febrer va provocar la condonació d’aquests deutes, fet que reflecteix que les nostres demandes no només eren legítimes sinó que eren possibles i que era només manca de voluntat de l'empresa per buscar una veritable solució per a les famílies. L'APE ha demostrat un cop més la importància de l’organització ciutadana i la conquesta de drets fonamentals a través d’accions de denúncia i desobediència pacífica. Com a resposta, malgrat haver acceptat part de les nostres demandes, Agbar ha triat la via de la repressió judicial i el càstig per difondre la por entre les activistes i les afectades que no poden pagar els serveis més bàsics."



L'actitud criminalitzadora de la companyia enfront l'APE es demostra en què no només es persona com a acusació particular, sinó que encara que a la primera interlocutòria del Jutjat només s’incloïa una persona denunciada, Agbar ha presentat un recurs per demanar encausar dues activistes més, entre elles la portaveu del moviment Maria Campuzano, buscant un major impacte sobre el col·lectiu i volent demostrar la seva posició dominant. És indignant veure com Agbar, que té l'incomprensible privilegi de gestionar l'aigua a una ciutat com Barcelona, ha gastat en els darrers mesos milions d'euros en una campanya publicitària de rentat d'imatge i en processos judicials per intentar frenar a la societat civil que s'organitza per defensar els seus drets.



També ha manifestat l'entitat que la deriva repressiva d’Agbar no farà canviar la seva manera de lluitar en favor dels drets de la ciutadania i les famílies en situació de vulnerabilitat per tal de garantir l'accés als subministraments bàsics. Per això, des d’avui i fins el dia del judici, previst pel dia 16 de maig, inicien una campanya de difusió pública del cas perquè tothom tingui clar en què consisteix realment la “gestió responsable” d’Aigües de Barcelona. Diverses entitats i col·lectius amb les quals l'APE porta col·laborant des dels seus inicis comparteixen la indignació per l'actitud bel·ligerant de la companyia enfront la defensa dels drets fonamentals signant aquest comunicat i donant suport a la campanya que avui s'engega.



"La defensa dels drets fonamentals i el dret de la ciutadania a lluitar pel que considera, no només just, sinó d'una necessitat imperant, no pot estar mai a mercè del que convingui a les grans empreses per a seguir ampliant el seu lucre. El dret als subministraments bàsics no es negocia, ni la nostra tasca s'atura, davant la criminalització de la protesta. No tenim por de l'estratègia repressiva d'Agbar i els drets de totes no es porten a judici. Seguirem lluitant al costat de la resta d'entitats i col·lectius que ens acompanyen, com sempre hem fet, per acabar amb els abusos de les grans companyies subministradores i per assolir un país SENSE SET, FRED, NI FOSCOR!", ha puntualirza l'APE