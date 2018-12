1-O

Acte a la Universitat de Barcelona en suport dels síndics electorals

El dimecres 19 de desembre a les 12 h, l’Aula Capella de la Facultat de Filologia (Gran Via de les Corts Catalanes, 585) acollirà un acte en suport dels membres de la Sindicatura Electoral de l’1-O. Impulsat per UB x la República amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, hi participaran Francesc Cardellach, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; les professores Marta Alegret i Conxita Àvila, en representació d’UB x la República; la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie; el professor de la Facultat de Dret Joan Queralt, i els professors de la UB que van ser membres de la Sindicatura Electoral, Marc Marsal i Jordi Matas. El periodista i director de Vilaweb, Vicent Partal, presentarà l’acte, en el decurs del qual també actuarà el Cor de la Universitat de Barcelona.

D’ençà que es va saber que la Fiscalia demana penes de dos anys i nou mesos de presó per als politòlegs i juristes que van formar part de la Sindicatura Electoral, no han parat de créixer arreu del món les reaccions contra aquesta querella, que novament posa en entredit el malmès poder judicial espanyol. És el cas de l’Associació Americana de Ciència Política (APSA), que en una contundent carta enviada al president espanyol, Pedro Sánchez, l’insta a retirar l’acusació contra els ex-síndics. L’APSA és l’associació més gran de politòlegs dels Estats Units i representa més d’11.000 acadèmics.

A més d’altres comunicats en el mateix sentit per part d’associacions com la PSA, del Regne Unit, o la CPSA, del Canadà, també cal esmentar el manifest «Contra la repressió al professorat universitari», que ja han signat més d’un miler d’acadèmics de tot el món, entre els quals hi ha Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Jane Mansbridge o Marina Subirats, i també nombrosos docents de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. «Denunciem la persecució dels drets democràtics i civils bàsics a Espanya», diu la carta. «No ens posicionem sobre la independència de Catalunya, sinó que condemnem fermament la il·legalitat d’empresonar algú per les seves idees polítiques. La comunitat global de professors universitaris mostra la seva indignació pel processament dels nostres col·legues i exigeix la retirada immediata de l’amenaça de pena de presó, així com el tancament de la causa penal oberta contra ells», conclou.

El personal de la UB va impulsar al novembre la campanya #PosarUrnesNoÉsDelicte, en què companys dels professors represaliats es van fotografiar amb cartells reivindicatius. Més de 250 persones van participar en aquesta campanya, que culmina ara amb l’acte del dia 19 a la Universitat.