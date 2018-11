25-N

Organitzacions de l’Esquerra Independentista presenten la campanya ‘Feminisme per canviar-ho tot’

L’objectiu és reivindicar la lluita feminista basada en els eixos de classe i d’alliberament nacional

Organitzacions de l’Esquerra Independentista Feminista han presentat avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Barcelona, la campanya ‘Feminisme per canviar-ho tot’, que iniciarà el proper 25 de novembre, dia internacional en contra de la violència masclista. L’objectiu de la campanya és reivindicar la lluita feminista basada en els eixos de classe i d’alliberament nacional.

Per aquest motiu, s’ha presentat un programa de deu punts que composa un pla de lluita contra la feminització de la pobresa i la violència masclista. “Dins del sistema capitalista i patriarcal i dins de l’Estat espanyol, les dones no tenim garanties de poder viure sense explotacions, opressions i sense patir violència”, ha expressat Adriana Roca, representant de l’Esquerra Independentista Feminista.

La violència i la feminització de la pobresa són les eines que utilitza el sistema patriarcal i capitalista per a sotmetre les dones i les classes populars: l’escletxa salarial, les jornades reduïdes, i tota la violència estructural que afecta a les condicions materials de vida i que s’exerceix pel mateix sistema a través de la justícia, els cossos policials, el sistema sanitari, el sistema de pensions, etc. És per això que l’Esquerra Independentista vol posar al centre de la denúncia i de l’acció política la millora d’aquestes condicions materials de vida, indispensables per viure una vida digna. "L'aliança del capitalisme i el patriarcat perpetua les violències contra les dones i sosté una lògica que ens fa més precàries. Necessitem propostes que dignifiquin la vida de les persones", ha aclarit la diputada de la CUP Crida Constituent, Natàlia Sánchez.

Les organitzacions que han present la campanya Alerta Solidària, Arran Jovent, SEPC, sindicat COS, Endavant Osan i CUP, formen par de la Taula de l’Esquerra Independentista.

‘Feminisme per canviar-ho tot’

1. Treballem totes, treballem menys.

Salaris i pensions de 1.200€, millora de les condicions de les treballadores de la llar, combatre l’escletxa salarial i reducció i compactació de la jornada laboral. Ampliació i millora dels permisos per la cura de les persones. Exigim la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d’gualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional.

2. Impugnar el deute per guanyar en drets socials i millorar les condicions materials de vida de les persones, especialment les dones. Universalització i gestió pública dels serveis de cura i ampliació de la llei de la dependència.

3. Expropiar els habitatges buits.

Apostar per la creació d’una xarxa d’habitatge públic especialment per les dones

amb risc de pobresa.

4. Per una educació i una salut 100% pública i laica i perspectiva feminista.

Expulsem l’església catòlica de les escoles i la sanitat.

5. Pels drets de totes som antifeixistes.

Eliminem la llei d’estrangeria i tanquem els CIES. Sortim de la Unió Europea i de la OTAN.

6. Dret al propi cos.

Avortament lliure, gratuït i segur i sense límit d’edat i prohibició de la utilització de ventres de lloguer. Eliminació de la cosificació de les dones.

7. Abordatge per l’eliminació de la violència masclista.

En l’habitatge, les condicions laborals i socials per les dones que han patit violència

Masclista.

8. Pla de prevenció de la violència masclista.

Incloure la perspectiva feminista a tots els nivells de l’educació i formació específica de violència masclista per totes les persones treballadores dels serveis, dels cossos de seguretat, de l’àmbit jurídic i de l’administració pública.

9. Contra la LGBTIfòbia.

Exigim el compliment de la llei i la inclusió de la perspectiva LGBTI a l’educació.

10. Contra la repressió política i de la llibertat d’expressió i pels drets democràtics.

Exigim el dret a l’autodeterminació per la sobirania de les dones, la fi de la doble repressió que pateixen les preses i exiliades polítiques i la derogació de la llei mordassa.

