I Jornada de la FOLC sobre la promoció de l’ús del català a Girona

Avui la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) organitza la I Jornada sobre la promoció de l’ús del català a Girona

PROGRAMA I JORNADA DE LA FOLC SOBRE LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL CATALÀ

Experiències, objectius i estratègies de les entitats que lluiten per la llengua

Lloc: Sala de Graus de la Universitat de Girona

Data: Dissabte 10 de novembre de 2018

10:30 h

Presentació per part d’un representant de la UdG, de la Diputació de Girona i de la

presidenta de la FOLC M. Antònia Font.

10:45 h

Resum de les experiències positives en la promoció de l’ús del català, a càrrec de Rafel

Castellanos (membre del Secretariat de la FOLC i membre de Llengua Nacional)

11 h – 11:30 h PAUSA (Càtering esmorzar)

11:30 h – 13:30 h

I Taula rodona sobre les principals dificultats i mancances a cada territori de parla

catalana.

Natxo Sorolla (sociolingüista Xarxa Cruscat) Introducció i Franja. 30 minuts.

Joaquim Torres (sociolingüista Xarxa Cruscat) Catalunya i Andorra. 20 minuts.

Raquel Casesnoves (antropòloga i sociolingüista) País Valencià i Illes. 20 minuts.

Alà Baylac-Ferrer (pedagog i activista) Catalunya Nord i l’Alguer. 20 minuts.

Modera la taula: Natxo Sorolla. Debat posterior de 30 minuts.

13:30 h – 16 h DINAR

16 h

II Taula rodona sobre els objectius més immediats i les estratègies per arribar-hi.

7 intervencions de 10 minuts.

Alguer: Salvatore Izza (President d’Edicions de l’Alguer)

Andorra: Maria Cucurull (Vicepresidenta del Centre de la Cultura Catalana d’Andorra)

Catalunya Nord: Eva Bertrana (Directora General de la Bressola, entitat de la FOLC)

Franja: Joaquim Monclús (President de l’Associació Cultural del Matarranya)

Illes: Maria Antònia Font (Presidenta de la FOLC i membre de l’STEI)

País Valencià: Vicent Maurí (Membre del Secretariat de la FOLC i de l’STEPV)

Catalunya: Sergi Font (President d’Òmnium Cultural del Gironès)

Modera la taula: Maria Antònia Font. Debat posterior de 30 minuts.

18 h

Presentació d’un resum dels objectius més immediats a cada territori i dels objectius

bàsics compartits.

18:30 h

Cloenda a càrrec d’Ester Franquesa, Directora General de Política Lingüística de la

Generalitat de Catalunya.