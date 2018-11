Memòria independentista

Ha mort en Lluís 'Pogos', independentista català i conegut seguidor del FCB

Ahir es va conèixer la mort per una malaltia de Pau Lluís 'Pogos' Vich, una conegut independentista molt actiu a la segona meitat dels anys 80 i pioner dels grups d'aficionats del Barça.

En Lluís 'Pogos' va ser un precursor del moviment Red Skin, de la música i de l'estètica d'aquest moviment cultural. Va pertànyer a la generació dels primers aficionats del Barça que dinamitzaren les grades de l'equip amb reivindicacions independentistes i d'esquerres. En aquest sentit, sempre va estar actiu en posicionaments antifeixistes, i va intervenir als serveis d'ordre i de protecció contra les agressions ultradretanes en l'àmbit esportiu i polític.

Va ser militant al Moviment de Defensa de la Terra (MDT) del Barcelonès de la segona meitats dels 80 fins als primers anys dels 90. Objector al servei militar espanyol, va promoure l'incipient moviment antimilitarista que posteriorment donaria lloc al moviment d'insubmissió a l'exèrcit espanyol.

A la xarxa ja es poden llegir les primers mostres de condol per aquest pioner militant independentista, mort prematurament, com ara el missatges "Records d'una altra època. On érem pocs i poques. Però d'una fermesa i convicció impressionants. Continuem per tu. Per molts i moltes" i "Lluís "Pogos", un dels nostres!! #DEP."

La cerimònia de comiat es realitzarà demà a les 11h al Cementiri de Les Corts de Barcelona.