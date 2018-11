català

Entitats nord-catalanes i la Plataforma per la Llengua fan una crida a mobilitzar-se per la llengua pròpia

Faran un a trobada el proper dimecres 21 de novembre a les 19h30 al Casal de Perpinyà, 23 avinguda del liceu. L'objectiu és de trobar persones voluntàries a Catalunya Nord amb ganes d’impulsar activitats per promoure i potenciar l’ús del català a les nostres comarques.

Fa uns mesos, la plataforma ja va promure la campanya "A la Catalunya del Nord, el català a l'escola" a petició d'entitats del territori, com l'Associació per l'Aplec del Català. En aquest sentit, la campanya tenia com un dels objectius, precisament, teixir noves complicitats entre associacions i organitzacions en favor de la llengua.