La CUP-Crida per Girona demana adaptar TMG als nous reptes de la ciutat i blindar-ne el caràcter públic

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat amb motiu de l’aniversari de la societat Transports Municipals del Gironès (TMG), ja que aquest dijous 11 d’octubre fa 30 anys que el Ple gironí va acordar impulsar-ne la creació. La formació ha volgut felicitar les treballadores i els treballadors que han fet possible el servei durant tots aquests anys, i també han fet diverses consideracions i demandes pel que fa als dèficits i reptes que té per davant el projecte.

D’una banda, la CUP-Crida per Girona ha alertat que l’Ajuntament ha encarregat un estudi per analitzar quin és el millor model de gestió de l’empresa, incloent-hi la privatització del servei. Els cupaires han criticat que el govern plantegi l’opció de l’externalització a una empresa privada, i han anunciat que s’oposarien frontalment a qualsevol intent de privatització. Especialment, defensen, tenint en compte el bon funcionament actual del servei, i que tot just el 2016 el consistori va culminar el procés de municipalització de l’empresa.

En segon lloc, la formació ha reclamat un pla per executar diverses actuacions pendents i solucionar dèficits que acumula l’empresa. Entre aquestes en destaquen especialment tres, que són la construcció d’unes noves cotxeres a la zona de Mas Xirgu; la resolució de les mancances de personal; i la renovació de la flota, que en gran mesura es troba molt envellida.

Igualment, la CUP-Crida per Girona considera que cal un procés de reflexió per tal d’adaptar els objectius i els serveis de TMG a les noves necessitats i reptes de la ciutat en termes ambientals, de mobilitat i d’accessibilitat. En aquest sentit, els cupaires consideren important marcar prioritats com ara la integració i la potenciació de la intermodalitat en el marc de l’àrea urbana; el foment de l’ús del transport públic a partir d’un replantejament de les línies, una millora del servei i una reducció tarifària; i finalment la inclusió de noves formes de mobilitat com el vehicle compartit o els vehicles elèctrics; tot plegat amb el doble objectiu d’assolir els objectius de reducció d’emissions i garantir el dret a la mobilitat entre la ciutadania gironina.

Altres aspectes que els cupaires han posat sobre la taula, finalment, són la possibilitat que TMG passi a operar en el marc de la gestió dels aparcaments de la ciutat, tenint en compte les problemàtiques i les irregularitats que s’han detectat darrerament en els contractes amb empreses privades; com també que l’Ajuntament de Girona pressioni la Generalitat per aconseguir la gestió pública de les línies interurbanes d’autobús que passen per dins de la ciutat, actualment en mans de TEISA.