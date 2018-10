L'OBC rwcorda de nou a les institucions públique han de complir la normativa lingüística

Fa uns mesos, l'Obra Cultural Balear va denunciar, amb una sèrie de casos concrets, que hi ha esdeveniments patrocinats o que compten amb la col·laboració de les institucions públiques de Mallorca i les Illes Balears, que no compleixen amb la legalitat vigent.

Aquests dies s'anuncia un nou esdeveniment esportiu amb els logotips de departaments del Govern i del Consell de Mallorca, així com de l'Ajuntament d'Alcúdia, que ignora completament la realitat lingüística de Mallorca i la normativa vigent en matèria d'usos lingüístics a les Illes Balears. Es tracta de l'anomenada 'Long Course Weekend'.

En el cartell de la 'Long Course Weekend', hi figuren Vicepresidència del Govern i el Consell de Mallorca i de l'Ajuntament d'Alcúdia. També signen el cartell dues marques turístiques. Hi ha més informació dels col·laboradors institucionals a la secció de partners del web