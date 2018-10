12-0

El grup municipal de la Crida per Lleida-CUP treballarà aquest 12 d’octubre

Els dos regidors de La Crida per Lleida – CUP i les dues treballadores alliberades del grup municipal no faran festa aquest 12 d’octubre, i treballaran amb tota normalitat com han fet cada any. La Crida-CUP ha justificat aquesta decisió per «la connotació colonialista , militarista i etnicista vers Amèrica» i per "la manca d’arrelament a Lleida".

Paral·lelament, la formació recorda que el 12 d’octubre és la data en què Lleida va patir el setge per part de les tropes borbòniques el 1707, la clara mostra de colonialisme espanyol a la nostra ciutat, i per tant «no hi ha res a celebrar».

Per a la formació, "Una societat democràtica hauria de festejar dates que commemoren la llibertat i la solidaritat entre els pobles, no el genocidi cultural i el domini econòmic de les potències occidentals, especialment l’espanyola".