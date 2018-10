Antifeixisme

CNT-València dóna suport la manifestació antifeixista del 9 d'Octubre

La CNT-València ha donat suport la convocatòria i s’ha adherit al manifest unitari. Segons el sindicat el feixisme s'alimenta de la por i la ignorància i se suma a la mobilització unitària de la gran majoria social que rebutja aquesta ideologia. També ha fet una crida a eixir als carrers, a defensar-los com a espai de tolerància, lliures de violència feixista.

"Plantem cara perquè no tenim por, plantem cara perquè és el nostre deure com a classe i com a poble. Els carrers seran sempre nostres", remarca el sindicat.

MANIFEST

9 D’OCTUBRE. PAÍS VALENCIÀ TOMBA DEL FEIXISME

El pròxim 9 d’octubre farà un any des de les agressions, insults i amenaces que es patiren en la diada nacional del País Valencià. Grupuscles neonazis i partits d’extrema dreta capitanejaren un dels atacs feixistes més violents que hem patit ens els darrers anys.

Anticatalanisme, islamofòbia, masclisme, xenofòbia, lgtbiqfòbia… són algunes de les expressions d’odi que impulsen per tal d’ocultar que és el sistema capitalista el causant de la crisi globalitzada que estem patint arreu del món. Amb un caldo de cultiu sembrat pels mitjans de comunicació i la ignorància, el feixisme creix tant als Països Catalans com a la resta d’Europa i focalitza l’enemic amb qui tenim al costat i no amb qui tenim al damunt.

No obstant això, no són conscients què, per molts intents d’ensorrar-nos, som llavors. Som llavors d’un nou món que portem als nostres cors, i ni la repressió ni la por ens aturaran. Per això fem una crida a fer una resposta massiva el proper 9 d’octubre. Omplim els carrers de València i que la unitat desborde la por d’uns atacs feixistes que, un any després, l’únic que han aconseguit és un efecte rebot, el de sentir-nos més unides i més fortes.