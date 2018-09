moviment popular

Montse Venturós continuarà exercint com a alcaldessa legítima de Berga

Montse Venturós continuarà exercint com a alcaldessa legítima de Berga. Aquest dijous a Berga la CUP ha donat a conèixer aquesta decisió, que comporta no acatar la sentència de l'Audiència Provincial que pretén inhabilitar políticament la batllessa i treure-la de la vida pública.

El no acatament de la sentència es realitza per «protegir la legítima voluntat popular que l'Estat espanyol vol segrestar». En paraules de l'alcaldessa Venturós, sentències com la seva «intenten inhabilitar la veu de tot un municipi». La prioritat, segons Venturós, és que «hem d'obeir el mandat popular i continuar treballant durant aquests mesos amb aquest mandat que ens han encarregat. Som nosaltres qui decidim qui es pot presentar a unes eleccions i el poble qui decideix qui el representa, i no jutges ni tribunals».

La mesura es pren com a resposta a «l'onada repressiva del règim del 78 i la justícia espanyola vers aquells alcaldes i municipis que han defensat allò que els seus conciutadans han decidit», com ha explicat la diputada de la CUP-CC, Natàlia Sànchez. En aquest sentit, la diputada explica que la resposta a aquesta repressió «hauria de ser coordinada perquè signifiqués una onada de suport i de desbordament a la política “de cirurgia” que practica l’Estat».

A partir d'ara, la Montse Venturós exercirà d’alcaldessa legítima assistint a reunions i actes acompanyant a qui estigui en funcions o alguna de les regidores per poder seguir fent la feina feta fins a dia d’avui i continuar-la sense haver-hi intermediàries.

Una estratègia nova per generar una nova institucionalitat des del municipalisme

L'acció presentada a Berga representa una nova estratègia a les conegudes fins ara i que també pretén obrir la via cap a una nova institucionalitat que «qüestioni el règim del 78 i contraposi la legitimitat popular amb aquest règim», ha explicat el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas. En el mateix sentit s'ha expressat Natàlia Sànchez, que destaca que amb el no acatament de la sentència, «la Montse serà la primera alcaldessa d'una nova institucionalitat al marge del Règim del 78, i això s'hauria de replicar a altres municipis». Es tracta, alhora, d'impossibilitar al màxim la repressió individualitzada i administrativa.

D’acord amb la voluntat popular, Sànchez ha destacat que des de la CUP «defensem que qualsevol alcaldessa o alcalde com ara la Montse Venturós a Berga, pugui continuar essent alcalde o alcaldessa malgrat la inhabilitació a que pugui ser sotmesa per part de l’estat». En aquest sentit, «proposem que no s’escullin, en cap cas, nous alcaldes o alcaldesses i que per contra es faciliti al màxim la participació i visualització de l’alcaldessa o alcalde afectat en l’agenda política de l’ajuntament, tot per protegir i respectar la voluntat popular de Berga que l’estat vol segrestat».

Sànchez explica que aquesta estratègia hauria de ser «compartida per totes les forces republicanes en qualsevol municipi i que això implica el respecte per part de tothom d’aquest mecanisme de confrontació democràtica i cívica amb les injustícies del règim del 78». Per aquest motiu la diputada de la CUP-CC ha exigit al Parlament de Catalunya «que treballi en una legislació que vagi més enllà del marc del règim del 78, per tal que el municipalisme quedi emparat per una legalitat alternativa».

Alhora, Lluc Salellas explica que aquesta proposta de país de la CUP suposa «reformular l'estratègia des del municipalisme per construir una nova institucionalitat, ja que altres vies com la que va representar l'AMI han arribat al seu topall». En aquest sentit, la CUP proposa «una Assemblea d'Electes que pugui construir una legalitat pròpia i republicana on es pugui trobar una empara popular i institucional».





Suport popular a Berga

La continuïtat de Montse Venturós com a alcaldessa legítima va acompanyada d'un ampli suport popular que s'expressarà aquest divendres a Berga. A partir de les 19:30 la plataforma «Democràcia VS Tribunals» realitzarà un acte a la plaça Sant Pere per explicitar aquest suport a la decisió.