11S2018

Els trams de la Diagonal tots plens

Aquesta tarda amb un total de 460.000 inscrits s’han omplert tots els trams de la Diagonal de Barcelona per reclamar el mandat de l’1 d’octubre aquesta Diada per la República catalana. Per inscriure’s encara es podrà fer via call center al telèfon 93 655 98 57 fins avui a les 20 h.A més a més, les darreres dades de la xifra d’autocars contractats s’elevava als 1.500 i les samarretes venudes ascendeixen a més de 275.000. Unes xifres que permeten ser molt optimistes de cara a la mobilització de demà.Per totes aquelles persones que volen apuntar-se a la Diada per la República catalana però que per diversos motius no hi poden assistir, o per totes aquelles persones que pensen assistir-hi però ja no poden inscriure’s on-line obrim l’anomenada “Fila 0”. Per inscriure’s-hi només cal visitar l’enllaç https://anc.si/fila0 i omplir el formulari.