Lliure retorn dels exiliats

Milers de persones participen a Sallent en dues jornades solidàries amb Anna Gabriel

Un acte polític amb la presència de Txell Bonet i l’exdiputada Isabel Vallet entre altres, i la segona tongada de concerts han posat el punt final aquest dissabte al festival La Resposta. Organitzat pel col·lectiu Sallent Respon i la campanya Free Anna Gabriel, la iniciativa tenia com a objectiu recaptar fons per a la "caixa de resistència solidària" per a l'exdiputada de la CUP, que des de mitjans de febrer està exiliada a la ciutat suïssa de Ginebra.

Sallent ja es va bolcar amb Anna Gabriel el passat 24 de febrer amb un concert i posterior sopar solidari amb el lema 'Si toquen l'Anna, Sallent respon'. Llavors es va aconseguir recaptar 6.000 euros, xifra que es confia igualar o superar amb el festival solidari. Segons dades de l'organització, les previsions són bones després de constatar que unes 2.000 persones van participar en les activitats del primer dia, divendres, mentre que la previsió per al global del festival és d'una assistència de 5.000 persones.

Unes amigues d’Anna Gabriel han ser les encarregades de llegir una carta amb què s’adreçava al veïnat de Sallent, la seva vila natal. “Gaudiu de vosaltres, que teniu l’honor de formar part de les persones que no es resignen i que encara tenen esperança. Somrieu, que guanyarem”