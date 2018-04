Diada

Un Sant Jordi tenyit de groc es fa seu l'1-O i els anhels de llibertat del poble català

Aquest Sant Jordi s'ha vestit de groc arreu relligant la nació sencera, els Països Catalans. En una diada que no han mancat les citacions judicials, cosa habitual d'ençà el mes de setembre passat, com ara la del regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona per un delicte d'odi que per cert la jutge ha arxivat la causa. Una bona notícia que ha estat com un alenada d'aire fresc en aquesta llarga nit que ja dura massa. Però ens ens anem a dormir amb la confirmació del processament de Trapero, Soler, Puig i Laplana i la denúncia de fiscalia de Delictes a nou professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca pels seus comentaris en classe criticant l'actuació policial l'1-O, malgrat la "humiliació" que sabien que podien causar a alumnes fills d'agents de la Guàrdia Civil.

Tot i així, la resposta popular a la repressió i a no oblidar durant aquest Sant Jordi ha estat a l'alçada d'un poble madur que vol viure en llibertat. Un poble que ha sabut guanyar-se-la i es manté amatent, sense deixar ningú al darrera per assolir-la totalment. Així ha estat aquest Sant Jordi tenyit de groc, omplint els carrers i les places, regalant roses grogues amb missatges cap els represaliats i llibres per no oblidar la victòria popular de l'1-O i tot allò que va passar d'ençà el setembre passat fins avui. Tres llibres de no ficció dels cinc més venuts ho avalen: Operació Urnes de Xavier Tedó Gratacós | Laia Vicens Estaran com a primer més venut; Dies que duraran anys de Jordi Borràs i Per la llibertat de David Fernàndez i Toni Soler.