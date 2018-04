Feixisme

El nucli de Sarrià-Sant Gervasi de la Cup Capgirem Barcelona exigeix la dimissió del Mòdul com a regidor de l'Ajuntament

El nucli de Sarrià-Sant Gervasi de la Cup Capgirem Barcelona ha exigeix la dimissió de Daniel Mòdul com a regidor socialista de l'Ajuntament, a causa de les declaracions realizades ahir durant la Comissió d'Urbanisme en relació a l'incendi feixista que va patir l'Ateneu Popular de Sarrià el passat 27 de març.

El regidor socialista a l'Ajuntament de Barcelona Daniel Mòdol va considerar "igual de delinqüents" els que ocupaven l'Ateneu de Sarrià que els que el van atacar. A més a més, va assegurar que s'alegrava de l'incendi perquè es va produir quan no hi havia ningú a l'interior i servirà perquè no hi torni a haver ningú a l'interior de l'immoble. "Que s’ha cremat l'edifici... Sincerament, estic content perquè no hi haurà ningú a dins, ni ningú que corri cap risc", va apuntar amb referència al mal estat arquitectònic en què diu que està l'espai.

La CUP Capgirem Barcelona recorda que durant els 18 mesos en que el senyor Daniel Mòdol va ser regidor del districte de Sarrià- Sant Gervasi, la gestió en relació a l’Ateneu Popular de Sarrià va ser nul·la, tal i com han denunciat en repetides ocasions tant les membres de l’Ateneu Popular com de la resta d’entitats del barri. Del seu mandat com a regidor només es pot destacar la seva incompètencia política i la seva manca de perspectiva social vers les entitats i col·lectius dels barris, a qui va faltar al respecte reiteradament. Com a exemple d’això, el 23 de novembre del 2017 les AMPAs i AFAs del districte van emetre un posicionament clar denunciant la “manca de sensibilitat i empatia vers la situació viscuda al conjunt de la comunitat educativa” durant el dia 1 d’Octubre i posteriors, així com també denunciar diverses pressions que s’havien rebut des de les direccions dels centres educatius per tal que no obrissin els dies previs i el propi 1 d’Octubre, vulnerant el seu lliure dret d’exercici de reunió i d’expressió.

Pel que fa el cas concret de l’Ateneu, la CUP destaca dues actuacions. En primer lloc, durant el mes de gener del 2017, després d’arribar a un acord amb l’Ajuntament per tal de fer un pla de cales, l’Ajuntament va incomplir l’acord allargant el pla dues setmanes més de les previstes fins al límit de canviar el pany de la porta de l’Ateneu i negar-se a donar-ne les claus a l’assemblea gestora del mateix. En segon lloc, el bloqueig de l’Ateneu per part de la Guardia Urbana el passat 3 de febrer del 2017 amb l’objectiu d’impedir la presentació d’Arran Sarrià, entitat membre de l’Ateneu Popular de Sarrià, sense donar cap tipus d’explicació sobre aquesta situació.

Però quan pensàvem que les veïnes de Sarrià- Sant Gervasi podríem viure tranquil·les un cop el sr. Mòdol va abandonar el seu càrrec de regidor ahir, en el marc de la comissió d’Urbanisme, Mobilitat i Medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona, el sr. Mòdol va fer unes declaracions respecte l’ateneu i els atacs feixistes que la CUP considera intol·lerables, en equiparar els feixistes que van cremar l’Ateneu amb les veïnes del barri que el van ocupar per tal de donar al barri un espai autogestionat pel jovent i en assegurar que «estava content» amb l’incendi de l’Ateneu Popular de Sarrià.