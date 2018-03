El veïnat de Sarrià es manifesta per rebutjar la impunitat feixista al barri

Gairebé un miler de persones s'han manifestat aquesta tarda a Sarrià per denunciar la impunitat feixista al barri arran de l'incendi perpetrat aquesta matinada a l’Ateneu Popular. Cal recordar que després de l'1-O, l'Ateneu ha patit diversos atacs de caràcter feixista i creuen que està relacionat amb el focus ultradretà de la plaça Artós (a pocs metres de l'Ateneu) i amb els hooligans ultres del RCD Espanyol.

L'incendi provocat ha destruït l'edifici de l'Ateneu Popular de Sarrià, al carrer de l'Hort de la Vila, a la vila de Sarrià de Barcelona. El foc, detectat a les tres de la matinada, ha fet malbé tot l'Ateneu.

Unes fotografies del perfil de Twitter de l'Ateneu Popular de Sarrià mostraven aquest matí la destrucció provocada per l'incendi i unes pintades feixistes (una creu gamada i una cèltica) a l'interior, obra dels autors de l'incendi.

La manifestació de condemna per l'atemptat feixista contra l’Ateneu Popular de Sarrià arriba a la plaça Artós, on troben un contingent dels Mossos que els aturen.

Indignació entre els manifestants per l'atemptat.#ForaElFeixismeDelsNostresBarris pic.twitter.com/bY4QgcJaNv