Jocs Mediterranis

A dos mesos de l’inici dels Jocs Mediterranis, la venda d’entrades segueix sent una incògnita

La CUP de Tarragona critica, un cop més, “la utilització de l’opacitat com a eina per eludir les responsabilitats del fracàs anunciat dels Jocs Mediterranis”. La portaveu de la CUP Laia Estrada afirma que “una qüestió tan senzilla com conèixer dades concretes en relació a la venda d’entrades dels Jocs Mediterranis ens està resultant una missió impossible des del 2016”.

La formació independentista denuncia que, ja al 2016, al plenari de l’octubre van formular diverses preguntes en relació a aquesta qüestió: la data d’inici de la venda d’entrades, el preu d’aquestes, el nombre d’entrades venudes i les expectatives. Javier Villamayor, en aquella ocasió va assegurar que l’inici de la venda d’entrades “es va posar en funcionament el passat 10 d’octubre [de 2016]”, que s’havia engegat, també, el procés de reserva d’entrades, que els preus oscil·larien entre els 5 i els 25 euros i que es preveia l’objectiu total de 200.000 entrades venudes. “Ni rastre, però, del nombre d’entrades venudes”, afirma Estrada.

El passat mes de març de 2018, també en sessió plenària, la formació anticapitalista va reprendre les preguntes, confiant que, “a tres mesos de l’inici dels Jocs Mediterranis, es podrien proporcionar dades més concretes”. Tanmateix, consideren que les respostes obtingudes en el plenari de l’abril “van resultar vagues i, en alguns casos, contradictòries amb la informació rebuda el 2016”.

Estrada afirma que, igual que al 2016, no se’ls ha donat la xifra de d’entrades venudes, amb l’agreujant que “aquest cop tampoc s’ha respòs la xifra sobre de diners recaptats fins el moment via venda d’entrades”. Per a la CUP resulta “incomprensible que a aquestes alçades no hi hagi xifres concretes i que es justifiqui pel fet que, segons assegura Villamayor, la venda d’entrades no s’obrirà fins el proper 17 de maig, pel que es podria pensar que, a aquestes alçades, no hi ha cap entrada venuda”. El més sorprenent, segons els cupaires, és que “aquesta dada contradiu la proporcionada pel mateix Villamayor al 2016 quan va assegurar que ja s’havia iniciat la venda”.

La CUP qualifica de “caos l’organització dels Jocs Mediterranis a tots els nivells” i afegeix que aquesta situació s’explica per “una ineptitud general del govern de Ballesteros per tirar endavant el seu esdeveniment estrella, que només és posible amagar emprant la política d’opacitat que tothom associa, ja, als Jocs Mediterranis”.