8M

Mig miler de periodistes catalanes omplen els Jardins Montserrat Roig de Barcelona en motiu de la vaga feminista

Mig miler de periodistes catalanes s’han concentrat aquest migdia als Jardins Montserrat Roig de Barcelona per reclamar la igualtat de la dona en la professió i en el conjunt de la societat. L’acte ha començat amb la lectura de l’article ‘Som una ganga’ que Montserrat Roig va escriure el desembre de 1990 per denunciar la cossificació de la dona i la seva infravaloració. Carmina Roig, periodista i germana de l’escriptora, ha estat l’encarregada de llegir el text.

La concentració, conduïda per la també periodista Mònica Hernàndez, ha seguit amb el manifest. Representants de diversos sectors de la professió han estat les encarregades de posar-hi veu. Mònica Terribas com a representant de la ràdio, Anna Bonet per televisió, Sara Gonzàlez per digitals, Roser Vilallonga per fotoperiodistes, Esperanza Escribano per les freelance, Eli Borreda pels gabinets de premsa i Odei A. Etxearte representant d’El Punt Avui i Cristina Claverol d’El Periódico. A la concentració també s’ha mostrat la solidaritat cap a les treballadores i treballadors d’aquests dos mitjans afectats per un expedient de regulació d’ocupació. Finalment, després de la fotografia de la reivindicació s’ha convocat a les assistents a participar de la manifestació que tindrà lloc aquesta tarda pel centre de Barcelona. El punt de trobada és la plaça de la Vila de Gràcia a les sis de la tarda.

De la iniciativa espanyola #lasperiodistasparamos en va sorgir espontàniament la rèplica catalana #lesperiodistesfemvaga a partir de la qual s’ha muntat l’acte de Barcelona. Desenes de rèpliques han tingut lloc arreu del territori català i espanyol. El manifest #Lasperiodistasparamos ja compta amb gairebé 8.000 firmes (una xifra que no para de créixer i que s’actualitza dues vegades cada dia).