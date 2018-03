Drets i Llibertats

La CUP Perpinyà se suma a les mobilitzacions contra la política de Macron

Sota la pancarta amb el lema "Face au projet Macron, FAISONS FRONT !", la CUP Perpinyà conjuntament amb altres organitzacions convoquen a manifestar-se aquest dijous 15 de març amb els jubilats i els empleats dels EHPAD, dissabte 17 de març, a la marxa de la solidaritat contra la violència i la discriminació racistes i dijous 22 de març al dia intersindical de la funció pública.

Aquest organitzacions unitàries (CUP, EELV, ERC, Génération.s, JERC, NPA, PCF), també han fet una crida a fer front a la política de Macron amb els sindicats, associacions i col·lectius, i amb la població, per a resistir totes i tots junts.

En el comunicat s'exposa "l'enduriment de la persecució dels migrants amb la llei «Asile et Immigration»; augment de la CSG i reducció de les pensions; congelació del SMIC; reducció de les APL; destrucció del servei públic: tancament d'escoles i classes, de maternitat i d'hospitals de proximitat, oficines de correus, línies de ferrocarril ..."

Després d'atacar els drets dels treballadors del sector privat, Segons la nota, "Emmanuel Macron vol fer-ho amb els dels funcionaris i dels ferroviaris. Un atac que no només deteriora la situació d'aquests treballadors, sinó que també posa en greu perill els serveis oferts a tota la població".

Segons les organitzacions que signen la convocatòria "Per fer passar la seva política de destrucció dels serveis públics, aquest govern (que no té menys de dotze milionaris i multiplica els regals als multimilionaris de les grans empreses i les finances) s'atreveix a denunciar els funcionaris i els ferroviaris per ser ... "privilegiats" ! Això demostra la seva naturalesa antisocial i també antidemocràtica: com ho va fer per trencar el Codi de Treball, ara vol tornar a utilitzar les ordenances per tirar endavant la seva contra-reforma de la SNCF".

En aquesta línia "Les nostres organitzacions, conscients de la gravetat de la situació i de la urgència d'una alternativa política realment d’esquerres, han començat, tot respectant la nostra diversitat i amb la voluntat de clarificació política, una iniciativa unitària que volem seguir i ampliar".