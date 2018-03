Memòria

Ha mort Víctor Castells, estudiós de l'independentisme històric i de la diàspora catalana a Amèrica

Ha mort Víctor Castells (1928-2018). Fou escriptor i historiador, biògraf de Francesc Macià, Manuel Gonzàlez Alba i Josep Maria Batista i Roca, entre altres, i estudiós de l'independentisme històric. Va ser membre del Consell Nacional Català (CNC) i formà part del consell executiu, quan es va reconstituir a Barcelona el 1977, junt als hisòrics Miquel Ferrer i Bastista i Roca.

De jove es va introduir als medis culturals de l'avantguardisme, i col·laborà activament a Dau al Set. També viatjà molt i residí sovint a París, alhora que contactava amb les comunitats catalanes d'Amèrica i amb personalitats del món nacionalista com Hipòlit Nadal i Mallol, Carles Muñoz i Espinalt, Joan Ballester i Canals i Joan Massot i Rodamilans.

A banda de ser autor d'estudis de referència sobre el separatisme català i la resistència, va col·laborar a les revistes Tele/Estel, Serra d'Or, El Llamp, Catalonia Today i el diari Avui.

La cerimònia i el darrer comiat es celebrarà dijous a la tarda al tanatori de les Corts de Barcelona, segons ens han indicat persones propereres, tot i que encara no hi ha informació sobre l'hora i sala on es portarà a terme.