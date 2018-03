CDR Internacional

Acció dels CDR de Londres, que tenyeixen de groc l’ambaixada espanyola

El CDR (Comitè de Defensa de la República catalana) de Londres va realitzar una acció simbòlica i contundent per a denunciar la repressió de l’Estat espanyol contra el poble català.

Membres d'aquest CDR internacional van tenyir de color groc els voltants de l’ambaixada espanyola al Regne Unit.

En un comunicat amb la piulada "Defend the REPUBLIC! Let's cover them in yellow!!!", el CDR de Londres recorda que continuarà actuant en aquest estat europeu mentre la repressió i l’aplicació del 155 atempti contra el poble català i adverteix que continuarà actuant de per a defensar la República.

L'acció va ser una resposta a la decisió del jutge Pablo Llarena, que impedeix que Jordi Sànchez pugui sortir de la presó per assistir a la sessió d’investidura al Parlament. En aquest sentit, el CDR de Londres, que defineix el règim actual de "feixisme espanyol", apunta al seu escrit que "Denunciem que la seva decisió es basi en el 'risc de reiteració delictiva' manipulant i ignorant deliberadament el caràcter pacífic i democràtic no únicament de Jordi Sànchez, sinó del conjunt del moviment independentista."