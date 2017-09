EUA

Convoquen una manifestació a Boston contra la repressió del poble català

El dilluns 25 de setembre a les 14:00, l’organització nord-americana Socialist Alternative, membre del Comitè per una Internacional de Treballadors (CWI), ha organitzat una manifestació davant del Consulat General d’Espanya a Boston, Massachusetts per protestar contra la repressió de l’Estat espanyol envers el poble de Catalunya i per defensar el dret de l’autodeterminació. Més informació sobre l’acte es pot trobar a Facebook amb el nom de " End repression in Catalonia! / ¡Acabar la represión en Cataluña!