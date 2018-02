Català a l'escola

La FOLC denuncia l'ofensiva de l'estat espanyol contra la immersió lingüístico a Catalunya

La Federació d'organitzacions de la llengua catalana (FOLC) ha donat ple suport al model d'immersió lingüística vigent a Catalunya des de l'any 1983. El govern espanyol pretén atacar l'eix vertebrador del sistema educatiu de Catalunya amb l’afany de recentralització, posant així en perill la llengua catalana com a llengua vehicular a les escoles. La feina que la comunitat educativa ha fet per a la integració i la convivència social és immensa i cal defensar-la. La immersió lingüística garanteix el coneixement de la llengua pròpia als infants i joves que a casa seva no la parlen. Al mateix temps que garanteix el coneixement del castellà a tot l’alumnat.

Catalunya és una societat d’acollida i una part important d'aquest mèrit social es deu a la feina de cohesió del professorat a les escoles. La immersió lingüística a tots els centres educatius de Catalunya és un sistema reconegut internacionalment per tots els països que, com el nostre, tenen dues llengües oficials. Ha estat profundament estudiat i avaluat i s'ha implantat en altres països del món per la seva demostrada validesa i pel benefici al conjunt de la població sense distinció.

La immersió lingüística és un model d'èxit que garanteix la cohesió social i treballa per evitar la segregació de la societat en funció de la seva parla, tal com preveu la llei de normalització lingüística de 1986. Un model que té el suport de la societat catalana, que és inclusiva i integradora, i que garanteix també la igualtat d'oportunitats ja que totes les persones que finalitzin els estudis obligatoris dominaran ambdues llengües, la catalana i l’espanyola, essent lliures d’utilitzar-les totes dues. I sempre podran acreditar un coneixement suficient per accedir a qualsevol feina que requereixi el coneixement del català.