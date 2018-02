Vaha de totes

La CUP Tarragona i Cau de Llunes presentaran tres mocions feministes en el proper Consell Plenari

Aquest matí la CUP de Tarragona i el col·lectiu feminista Cau de Llunes han fet públiques en roda de premsa a l’Ajuntament de Tarragona tres mocions de caire feminista que presentaran en el Consell Plenari del proper dilluns 26. Tal i com ha explicat la consellera Laia Estrada, aprofiten que “estant a les portes del 8 de març, hem cregut imprescindible situar al centre de l’activitat política la lluita feminista” afegint que “tot i que amb la llei a la mà dones i homes tenim la igualtat formal, estem molt lluny de la igualtat real”.

Estrada ha explicat que els contexts en el qual s’emmarquen aquestes mocions són dos. Per una banda, la vaga feminista que està convocada pel proper 8 de març, “la qual reivindica tant la divisió sexual del treball que implica la no remuneració de tasques relacionades amb les cures i també les desigualtats en el món assalariat com la bretxa salarial i la precarització dels sectors més feminitzat”. La CUP presentarà una moció per tal que l’Ajuntament doni suport a aquesta banda. Per altra banda, arran de les notícies que han aparegut als mitjans les darreres setmanes tals com l’increment de denúncies per casos de violència de gènere en el 2017 o la violació d’una dona al Parc Francolí, Cau de Llunes i CUP presentaran conjuntament dues mocions que actuïn com a “tractament de xoc” contra aquesta situació.

Les membres del col·lectiu feminista Eli Sànchez i Mar Cros han estat les encarregades de presentar aquestes dues propostes. Sànchez ha explicat que, amb la primera, demanen que “l’Ajuntament de Tarragona ofereixi tallers d’autodefensa gratuïts a dones als centres cívics de la ciutat” ja que consideren que la violència masclista es tracta d’un “problema no individual, sinó que és col·lectiu i de salut pública”. Aquests tallers “no només ensenyen defensa física, també treballen l’autoconfiança i la seguretat” i demanen que han de ser “regulars, ja que aquest tipus de coneixements s’adquireixen de forma gradual amb una feina de llarga durada”.

Per la seva banda, Cros ha presentat una segona moció per aquest tractament de xoc que demana que “els busos en servei nocturn puguin fer parades intermèdies sol·licitades per les dones que vulguin reduir la distància des de la parada fins a casa seva”. Ha explicat que serviria per “reduir la percepció d’inseguretat que puguin sentir les usuàries” i que “no implicaria cap cost ni desviació de la ruta marcada”, afegint que “contemplen traslladar-ho a les persones treballadores de l’EMT per tal de concretar els criteris i el funcionament idoni amb les seves esmenes”.

La darrera és una mesura que ja s’aplica a ciutats com Bilbao i Terrassa, i a Palma ja hi ha un programa públic de tallers d’autodefensa. Les dues formacions consideren que són dues mocions amb propostes molt concretes i fàcils d’aprovar, amb precedents que les recolzen, i esperen que “tant aquestes com la moció en suport a la vaga feminista siguin aprovades pel consistori tarragoní, ja que calen mesures i accions reals que combatin de manera contundent la desigualtat de la nostra societat”.