A Tarragona, fora la màfia! (en defensa de la Laia)

Avui, 23 de febrer de 2018, el secretari de l'Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font, i l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, han impedit que la CUP participés a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona. A l'ordre del dia de la Junta no es deia res sobre si es tractaria o no el «tema estrella» del plenari de dilluns que ve: la intenció de la màfia tarragonina de fer fora de l'Ajuntament de la ciutat la regidora de la CUP i portaveu del Grup Municipal Laia Estrada. Com que no hi deia res, la Laia ha anat a la Junta com sempre i no han deixat que s'hi quedés perquè era part interessada en el tema que s'hi tractava. Es veu que ara el secretari sí que se n'ha recordat d'aquest fet; no va ser així quan el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Milà, que com a arquitecte havia dibuixat el pla urbanístic de la Budellera per a l'empresari del totxo José Luis García, va participar en les reunions en què la Junta de Govern va decidir tirar endavant aquest projecte especulatiu...

Si ens haguessin avisat abans o hagués constat aquest tema en la convocatòria, jo mateix, que sóc l'altre regidor de la CUP a l'Ajuntament, hagués pogut intentar anar-hi. Però el fet que no es parlés del punt a la convocatòria ha fet que la CUP es quedés indefensa davant del Govern Ballesteros (PPSOE) i les seves intencions de fer fora la Laia de l'Ajuntament. Una vergonya més per entendre que tot això no té res a veure amb l'aplicació de cap llei ni norma sinó amb esborrar la veu de qui ha apuntat públicament i directa contra els principals 'capos' de la màfia local.

A la Junta de Portaveus, els diversos partits de l'oposició han expressat els seus dubtes sobre les intencions del 'padrí' i, per si no en tenien poc, els amos han collat encara més el procés sumaríssim de dilluns. Ja no es podrà debatre i votar sobre si es fa fora la Laia, que s'assumeix directament en el redactat de la proposta, sinó que només es votarà si es diu o no a la Junta Electoral que digui al següent de la llista de la CUP que passi a ser regidor.

Només un Govern en descomposició, podrit fins més enllà del que és aguantable per a qualsevol ciutadania mínimament democràtica a l'Europa del segle XXI, és capaç d'una cacicada d'aquesta magnitud. Només algú que té clar que els seus peus són de fang i el seu baf és directament de putrefacció és capaç de negar tota possibilitat de defensa i erigir-se en tribunal de la Inquisició, en jutge, i prendre la representació a qui va ser votar per la ciutadania. Només qui ha propiciat que Tarragona s'afoni empès per un desig boig d'estendre la plaga de tèrmits que tot ho abasta a la ciutat pot tenir el coratge suficient per dir que «tot és legal» i continuar com si res no passés.

Les legalitats inventades o interpretades per qui parla bé però no té res més que gana de poder i de quartos al cap no aguanten la dignitat d'una persona que s'alça compromesa des de baix per dir als poderosos de la ciutat (de fa massa anys, vells com Matussalem i plens de ràbia contra qui no creu) que ni ella ni la resta els tenim por. Perquè si avui volen acabar amb la Laia és perquè els ha plantat, els planta i els plantarà cara, perquè és una dona jove i no els té por; i això directament no ho suporten. I pensen que acabant amb ella s'acabarà el malson de veure com la llum que els enfoca no els deixa «treballar» tan lliurement com abans. El seu món de naftalina i caspa no aguanta la força de qui tot ho vol canviar i millorar per a totes i tots, perquè ells viuen amb l'única intenció de mantenir-ho tot inalterable, es disfressin de «socialistes» de «populars» o del que sigui. El seu únic objectiu vital és continuar l'espoli i fer un bon repartiment entre els seus. I això, a Tarragona, s'ha acabat i a la Laia no la faran plegar; que pleguin ells! Fora la màfia!