Catalanofòbia

L'espanyolisme s'encén a la xarxa perquè dos participants d'Operación Triunfo cantessin 'Els Segadors'

Dos participants d'Operación Triunfo (OT), Alfred i Nerea, se'ls van 'colar' i van cantar 'Els Segadors' amb el puny alçat i el 'Virolai'

La xarxa i els mitjans ultres s'han irritat pelfet que dos participants d'Operación Triunfo (OT), Alfred i Nerea, se'ls van 'colar' i van cantar 'Els Segadors' amb el puny alçat i el 'Virolai' fa pocs dies.

El conegut diari ultra ABC ha publicat una notícia en relació al fet amb el titular "Acusan a dos concursantes de OT de «adoctrinamiento político» por cantar Els Segadors."

La seqüència en què els dos participants catalans cantaven 'Els Segadors' amb el puny alçat i el 'Virolai' es va restransmetre al Canal 24 horas d' OT a YouTube.

Reacció de catalanofòbia

El digital Directe.cat va publicar una notícia sobre la reacció de catalanofòbia que va generar aquesta intervenció dels dos particpants catalans, i apuntava que era una "Nova mostra de catalanofòbia a la xarxa. Dos concursants d''Operación Triunfo' han estat durament criticats per entonar -durant el seu temps lliure dins l'acadèmia de música- 'Els Segadors' i altres cançons en català com el 'Boig per tu' de Sau o El Virolai. L'Alfred, del Prat de Llobregat, i la Nerea, de Barcelona però resident a Gavà, van ser captats mentre cantaven de manera espontània per les càmeres que transmeten per Youtube les 24 hores de la seva vida al programa."