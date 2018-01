Operació Aranya

El Suprem analitza el recurs del fiscal contra la sentència absolutòria d'Arkaitz Terron per un delicte de "glorificació del terrorisme"

El març passat, l'Audiència Nacional espanyola va absoldre l'advocat Arkaitz Terron de Barcelona que s'enfrontava a dos anys de presó per una desena de tuits al·lusius a Carrero Blanco, ETA i el rei Joan Carles. Davant d'aquesta absolució, la fiscalia va recórrer la sentència i avui, el Tribunal Suprem analitzarà el recurs.

Cal recordar que la sentència va reconeixer que les piulades investigades "suposen exercici dels drets de llibertat ideològica i de llibertat d'expressió". A més a més, "no contenen lloança ni justificació del crim terrorista ni dels seus culpables, que suposen exercici dels drets de llibertat ideològica i de llibertat d'expressió" i que "objectivament aquests micromissatges no enalteixen ni justifiquen perquè no inciten, ni encoratgen ni instiguen a la violència terrorista ". La sentència també va establir que "són expressió d'opinions o desitjos, actes de comunicació no seguits d'incitació a l'acció". Reconeix també que les piulades "només van ser detectades quan els investigadors policials van realitzar prospeccions a la xarxa social (...) per tant no hi havia n tingut impacte en l'opinió publica".

Aquest cas forma part de l'anomenada Operación Araña que porta a terme la Guàrdia Civil per perseguir el enaltiment del terrorisme en les xarxes socials , particularment en Facebook i Twitter. Operació criticada per amplis sectors socials perquè afecta a la llibertat d'expresió.