1 D'OCTUBRE

4 plafons recorden els fets de l'1 d'octubre al CEIP Verd de Girona

Un dels plafons penjats avui a l'Escola Verd amb la capsa de retoladors per completar els "exercicis" (Imatge:llibertat.cat)

Poc després del referèndum de l'1 d'octubre el mur de l'escola verd de Girona es va omplir de cartells recordant les càrregues policials. 15 dies després aquests cartells van ser retirats però avui al matí n'han aparegut uns altres que conviden als vianants ha respondre "alguns exercicis" (marca amb una flexta on situaries el crani del senyor morrut del casc dins d'aquesta escala evolutiva , marca amb una creu on situaries dins l'escala evolutiva els antidisturbis que molt amablement ens van visitar el dia 1 d'octubre...etc..etc...) que han estat completats per alguns nens gràcies a una capsa de retoladors que també s'ha penjat al mur de l'Escola Verd.