Un centenar de representants d’universitats catalanes comencen la campanya del referéndum

Aquest dijpus s’ha constituït el Comitè Nacional de Campanya d’Universitats per la República en què hi han assistit un centenar de persones. Durant la celebració de la reunió, el portaveu de la campanya, Jordi Vives Faig, ha començat fent especial èmfasi en què les universitats han estat històricament un sector clau en la mobilització en defensa dels drets individuals i col·lectius. D’aquesta manera, la campanya pretén mantenir mobilitzada la comunitat universitària en defensa del referèndum de l’1 d’octubre.

Tot seguit, s’ha explicat que es constituiran nuclis de la plataforma a les universitats d’arreu del país que s’organitzaran per tal de fer arribar la campanya per la participació i el sí al referèndum a tots els campus i facultats de Catalunya. A més, la plataforma pretén organitzar diversos actes de campanya a totes les universitats catalanes essent els actes de la UAB (21 de setembre) i UB (27 de setembre) els més importants ja que comptaran amb la presència de polítics de primer nivell i concerts de música de caràcter juvenil. El primer acte de la campanya serà el dissabte 9 de setembre, a la Facultat de Medicina, on es presentarà un manifest de suports internacional.

Finalment, s’ha explicat que Universitats per la República és una plataforma d’àmbit universitari de caràcter transversal. El seu objectiu és mobilitzar la comunitat universitària catalana perquè la seva participació al referèndum de l’1 d’octubre sigui la més elevada possible.

La plataforma es va constituir al febrer de l’any passat i compta amb el suportd’un gran nombre de sindicats, associacions juvenils i estudiantils com ara les JERC, el SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), la JNC, la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya), la Intersindical CSC, Alternativa UPF, entre d’altres. A banda, del suport d’entitats sobiranistes com l’ANC i Òmnium Cultural. A més,el manifest de la plataforma compta amb 1.200 adhesions entre les quals l’adhesió de 35 catedràtics d’universitats catalanes. Alhora, una de les principals tasques de la plataforma ha estat articular el suport de la comunitat universitària al referèndum, a través de mocions als òrgans de govern demanant l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.