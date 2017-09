Solidaritat

Som Gramenet amb Josep Costa i Josué Sallent

SOM Gramenet ha manifestat la seva solidaritat amb en Josep Costa, membre de la Sindicatura Electoral i treballador de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, al qual el Tribunal Constitucional li ha imposat una sanció de 12.000€ diaris. També ha fet extensiu el seu suport a la resta de membres de la Sindicatura Electoral així com als síndics territorials.

"La repressió de les nostres llibertats per part de l'Estat, amb el Tribunal Constitucional com a braç executor, està assolint cotes intolerables en els últims dies. Aquestes multes, així com la intervenció dels comptes de la Generalitat, són fets impensables en un Estat de dret i qualsevol demòcrata no pot fer més que mostrar obertament la seva repulsa" ha apuntat Som Gramenet.

L'organització també ha mostrat tot el seu supor al colomenc Josué Sallent i tota la seva família