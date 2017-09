1-O

Nou vídeo d'Òmnium on reivindica "la força de cada ciutadà" en la defensa del referèndum

Sota el títol #MilionsDeReferèndums, Òmnium Cultural ha difós un nou vídeo on expliquen diverses persones quina és l'aportació de cadascú per fer possible el referèndum: imprimir paperetes, formar part d’una mesa electoral, obrir els col·legis, informar de l’actualitat del referèndum o vetllar perquè es pugui votar amb normalitat.

També hi participa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que assegura que "ha defensat la sobirania del Parlament de Catalunya”. A més, al vídeo també apareix l’alcalde de la Palma de Cervelló, Xavier González Alemany (La Palma Sempre-Entesa), que assegura que garantirà que els ciutadans del seu municipi puguin exercir el dret a vot el proper 1 d’octubre.