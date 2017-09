“El Periodico” va mentir, els Estats Units certifiquen que NO va haver-hi un avís CIA als Mossos

La confirmació de que no hi consta cap avís de la NCTC al CITCO o als Mossos. Foto: Geopolítica.cat

La intel·ligència dels Estats Units afirma en una carta, desmentint “El Periódico”, que no consta cap comunicació entre el National Counterterrorism Center (NCTC) nord-americà i la Policia de Catalunya, aixi com tampoc amb el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

La NCTC és l’organisme que coordina les agències nord-americanes, entre elles la CIA, i que suposadament va informar la policia catalana sobre un possible atemptat terrorista a la Rambla durant l’estiu, segons va publicar El Periódico amb firma del seu director.

Així està ara comprovat amb una lletra enviada per l’Oficina Nacional d’Intel·ligència nord-americana despres de la petició d’un persona, que mante l’anonimat, amparant-se a la llei de Freedom Of Information Act (FOIA). La FOIA és una llei federal que permet la divulgació total o parcial d’informació i documents no publicats prèviament i controlats pel govern dels Estats Units. A l’empara d’aquesta llei, qualsevol ciutadà pot demanar que se li faciliti l’accés a documentació oficial.

D’acord amb aquest procediment, el ciutadà va demanar als EUA si hi havia hagut alguna comunicació entre la NCTC i els Mossos durant els dies en què suposadament des de les clavagueres del periodisme s’haurien realitzat aquestes comunicacions. La CIA, assegura que no consta cap document referents a aquestes comunicacions.