#notincpor

La Policia Nacional espanyola va amagar informació als Mossos d’Esquadra

Fa uns mesos la Policia Nacional espanyola va proposar diverses mesures antiterroristes sense comptar amb els Mossos d’Esquadra. La circular policial que es va amagar als mossos deia que es recomanés als ajuntaments que “col·loquin objectes pesants com grans testos i pilones als espais públics que s'han de protegir, per impedir-hi l'accés amb vehicles”. Segons va publicar el Diari Ara la Policia Nacional tampoc es va posar en contacte amb els ajuntaments catalans per promoure la instal·lació de testos i pilones (cal tenir en compte que unes simples pilones al capdamunt de les Rambles segurament haguéssin evitat l'entrada d'una furgoneta a la calçada central).



No són els primers episodis de boicot als mossos. Fa dos anys agents de la Policia Nacional espanyola van alertar un grup jihadista detingut un mes abans pels Mossos que la policia catalana els vigilava. Ho van fer mitjançant uns confidents, i aquest moviment va provocar que tres membres del grup fugissin, tot i que van ser detinguts a Bulgària quan intentaven anar cap a Síria. Llavors el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va afirmar que “La lluita antiterrorista i la política antiterrorista han de ser d’estat i no es poden deixar en mans dels qui no tenen el més mínim sentit d’estat. L’informe dels Mossos conté afirmacions gratuïtes i perjudicials contra la Policia Nacional i valoracions un tant estranyes. S’han traspassat totes les línies que no es poden traspassar. Això demostra la inoperància i la falta de respecte d’uns dirigents que són capaços de jugar amb la lluita antiterrorista per intentar traure’n profit polític”.