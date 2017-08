Diada Nacional

L'ANC Vic organitza un assaig de l'Onze de Setembre

A mesura que s'acosta l'Onze de Setembre i, a la vegada, el referèndum de l'1 d'octubre, les assemblees territorials de l'ANC intensifiquen les seves accions a favor del sí. És el cas de la convocatòria que fa l'Assemblea de Vic per aquest divendres. Proposa fer un assaig de la mobilització que es farà per la Diada a Barcelona, entre el carrer Aragó i el passeig de Gràcia.

En aquest cas, la convocatòria és a les 7 del vespre al carrer Manlleu de Vic. L'objectiu és omplir el tram que va des de la rambla del Passeig fins al carrer Nou. Tothom pot anar vestit com vulgui (amb samarretes d'anys anteriors, per exemple) i cal portar la samarreta d'aquest any per posar-se-la quan passi una lona per damunt dels manifestants. Les entitats sobiranistes plantegen aquesta Diada com la Diada del sí, quan faltaran poques setmanes pel referèndum.

Aquesta acció se suma a altres que s'han fet durant l'estiu, com ara el sí gegant que va recorrent el país, sobretot per les festes majors.

Concurs d'Instagram

D'altra banda, l'ANC Vic organitza un concurs d'Instagram des d'ara i fins al 28 de setembre. Tothom que pengi fotos a aquesta xarxa social en què aparegui la bafarada del Sí en qualsevol dels seus formats a la ciutat de Vic podrà optar a un dels tres premis. Les fotos han d'estar etiquetades amb #SÍésFutur i #unSÍaVic i cal mencionar l'usuari de l'ANC Vic a Instagram (@anc_vic).

Les tres fotos que tinguin més "m'agrada" al 28 de setembre a les 12 de la nit seran les guanyadores. Els premis consistiran en tres lots de productes independentistes.