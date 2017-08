llengua

La Vall d'Aran reivindica l'ús social de l'occità

Un miler d’aranesos reclamen avui, en una jornada revivindicativa, esportiva i festiva, l'ús social de l'aranès (varietat gascona de l'occità). Es tracta de la 24u edicion dera corsa Aran (24è edició de la cursa Aran per la seva Llengua), que organitza el collectiu Lengua Viua

Es tracta d'una manifestació reivindicativa en la qual força aranesos travessen la Vall, a peu o corrent. Els participants han sortit aquest migdia Les, de Montgarri o del Port de Vielha i es trobaran al vespre a la plaça de Vielha on se celebrarà un acte per clourà una jornada, que any darrera any es considerada històrica.

La principal font de diners per finançar l'esdeveniment és la venda de la samarreta de la cursa, que enguany ha estat dissenyada per Maria Puyol Tamarit.