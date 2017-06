cinema

Neix FilminCAT, la primera plataforma de cinema i sèries online íntegrament en català

Aquest matí, a l’antiga Fàbrica Moritz de Barcelona, s’ha presentat oficialment FilminCAT, la primera plataforma de distribució de cinema i sèries online en català. L’acte ha comptat amb la presència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, qui ha estat acompanyat pel CEO de Filmin, Juan Carlos Tous, i pel director editorial Jaume Ripoll, ambdós fundadors de la plataforma.



«Hem de ser una finestra oberta a la indústria per tal que el cinema català trobi el seu públic», ha afirmat Juan Carlos Tous, recordant l’èmfasi que la plataforma posarà en la distribució de cinema produït a Catalunya. Pel que fa al cinema estranger, Tous ha recordat que «tindrem pel·lícules doblades, però l’aposta de Filmin sempre ha estat per les versions originals subtitulades, i aquesta serà la nostra prioritat». «El repte és fer atractiu un tipus de cinema que, d’entrada, no resulta interessant per l’espectador», ha explicat per la seva banda Jaume Ripoll, en referir-se al vincle entre Filmin, FilminCAT i el cinema independent i d’autor.



«Es un plaer estar a la presentació de FilminCAT, els valors dels quals em són totalment propers», ha reconegut el conseller Vila, que ha afirmat que «la defensa de la llengua no es pot fer únicament des de la militància, s’ha de fer des de la qualitat. L’aposta de Filmin i FilminCAT per l’excel·lència aporta reputació, i quan els projectes excel·leixen, aconsegueixen traspassar fronteres». Vila ha afirmat que «des del Departament de Cultura hem fet molt bé en ajudar-vos, i més que us hauríem d’ajudar».



L’estrena, en versió doblada al català i en versió original amb subtítols, de la darrera guanyadora de l’Oscar, ‘Moonlight’, encapçala el catàleg inicial de FilminCAT, que arranca amb més de 1.500 títols, i que s’anirà actualitzant setmanalment amb noves adquisicions. Grans estrenes com ‘Loving’, ‘Lion’, ‘Paterson’, ‘Elle’, ‘La tortuga vermella’, ‘Train to Busan’ o ‘Frantz’, pel·lícules premiades del cinema català com "La propera pell", "El rei borni" o "La mort de Lluís XIV", conviuen amb 30 sèries de televisió entre les quals destaquen èxits recents com "National Treasure", "Redemption Road" o "This is England", clàssics de l'humor britànic com "L'escurçó negre" i "Sí, Ministre" o algunes de les millors sèries emeses per TV3 com "Merlí", "Cites", "Polseres vermelles" o "Teresines S.A.".



FilminCAT neix de la mà de Filmin, la degana a Espanya en la distribució per Internet de cinema, que precisament ahir va celebrar el seu desè aniversari. Compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de Creative Europe Media, i amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català, Ara, Moritz i Televisió de Catalunya.