LGTBI

28 de juny: Diada Internacional per l'Alliberament LGTBI

Durant aquests dies diferents poblacions dels Països Catalans han acollit activitats i mobilitzacions al llarg d’aquests dies en motiu de la Diada internacional per l’alliberament LGTBI, per commemorar els fets coneguts com a Aldarulls de Stonewall del 28 de juny de 1969.

A més a més, enguany es commemora el 40è de la primera manifestació que hi va haver a la nostra nació per recorcar els Aldarulls de Stonewall. Axí com també el 40è aniversari de constitució del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i la difusió del seu primer manifest.

Cal recordar que ara fa 40 anys, el FAGC va convocar la seva primera mobilització a les a les Drassanes barcelonines. Sobre les les 8 del vespre d'quell dia, unes cinc mil persones s'aplegaren a la part baixa de les Rambles per a protestar per la discrimi- nacio? que pateix el col·lectiu LGTBI. Amb crits de "Abaix la llei de perillositat social" i "si?. si?. si?, llibertat i amnistia· total" iniciaren la marxa que, als pocs metres, compta? amb la prese?ncia de dos cotxes de la policia armada que va fer que una bona part dels manifestants es disperse?s. Un altre grup, d'unes 2.000 persones, continua? la manifestacio?, silenciosa ara, cap a Canaletes. En el moment que el gruix de la manifestacio? es trobava prop de la popular font, escamots de la policia armada els hi sortiren per dalt i baix. Els manifestants varen ser dispersats a cops de porra i de culata de fusell llanc?a-boles, alguns nu?meros de la policia armada portaven metralletes. "La Vanguardia Española" va publicar que no s'havien pruduït detencions, en canvi "El País" deia ue havien hagut ferits i que s'havia detingut el metge Oriol Martí que va ser maltractat a comissaria.

Durant la manifestacio?, es va repartir una ctaveta que indicava que el 6% de la poblacio? mundial e?s plenament homosexual, i un 35% practica espora?dicament aquest tipus de relacio? sexual. A nivell estatal, i segons dit comunicat, el nombre d'homosexuals, es deia ie aleshoes era de dos milions, si be? el nombre de persones que tenen o han tingut relacions homo- sexuals e?s de deu milions. Segons la llei vigent d'aquell moment, l'anonamada llei de "Peligrosidad social", aprovada el 4 d'agost de 1970, tota persona que practiqui, hagi practicat, o pugui practicar la homosexualitat pot e?sser comdemnat a les segu?ents penes:

• Internament en un establiment de reeducacio? per un temps que oscil·la entre els quatre mesos i els 5 anys.

• Prohibicio? de residir en el lloc o territori que es designi, o visitar certs llocs o establi- ments pu?blics per un temps de cinc anys.

• Sotmetre's a vigila?ncia de delegats. Aixi?, amb pals i corredisses, va disco?rrer la diada d'Orgull Gai i la primera manifestacio? mas- siva post-electoral, que ha servit per a demostrar que malgrat tot res no ha canviat.