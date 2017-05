Cultura popular

Reus acull el II Simposi Internacional «Focs festius a la Mediterrània»

Aquests dies —del 26 al 28 de maig—se celebra a Reus el II Simposi Internacional «Focs festius a la Mediterrània», El Centre de documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa ha estat l'encarregat enguany d'organitzar-lo

L'objectiu és donar a conèixer i posar en valor el ric patrimoni immaterial existent al voltant del foc, amb costums festius força comuns arreu dels països mediterranis. "Només que ens fixem en el nostre país, els Països Catalans, el foc té una presència cabdal en les seves celebracions festives: torxes, falles, atxes, aixames, fanalets…, per Nadal o per Reis, fogueres i foguerons per Sant Antoni o per Sant Sebastià, falles arreu del País Valencià, falles i fogueres a la nit de de Sant Joan… a més, ens aproparem a manifestacions festives d'Itàlia, Occitània o Andalusia" apunten els organitzadors.

Així doncs, per donar a conèixer aquestes festes on el foc es protagonista, se celebra aquest segon simposi —el primer es va fer l'any 2016, a Vic— on tractaren el foc a les festes hivernals i, en especial, a la de Sant Antoni, però també els focs de la resta de l'any, sense oblidar els del solstici d'estiu que van centrar les jornades de l'any passat.

Actes Previs

Durant aquest mes de maig s'han realitzat a la capital del Baix Camp diversos actes relacionats amb el II Simposi. El passat dia Sala Santa Llúcia acollia l’exposició «Falles i fogueres. Focs festius als Països Catalans», producció del Museu Etnològic de Barcelona, i una xerrada a càrrec de Salvador Palomar. El 16 de maig, 19 h. el Museu de Reus l’exposició «Sant Antoni, festa major d’hivern» a càrrec de Pep Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona. El 19 conferència «Les fogueres de Sant Joan a Reus» i projecció de fotografies de fogueres locals, al Centre Cívic del Barri Gaudí. a càrrec de Salvador Palomar i Ferran Sugranyes i el 24, la conferència «El foc a la festa: entre la necessitat i el simbolisme» a càrrec d’Ezequiel Gort a l’Arxiu de Reus.

Programa del Simposi

Divendres 26 de maig

16 h. Recepció dels participants

17 h. Conferència de Josefina Roma, «Festes d’hivern, el triomf de la vida»

18 h. Acte institucional d'inauguració del simposi

18.30 - 21 h. Comunicacions sobre el foc a les festes d’hivern. La Fia-Faia. Atxes, falles i aixames de Nadal a Reis (Petrer, la Riera de Gaià, Tona, Taradell, Villores, Xixona...). El ball del Tio Tio a la Catalunya Nord...

22.30 h. A la sala Santa Llúcia: Vetllada de música tradicional catalana i occitana amb Corrandes són Corrandes i Eths quate de Comenge.

Dissabte 27 de maig

Durant tot el dia, mostra de falles i fogueres a la Plaça del Mercadal

9 h. Acreditacions

10 h. Conferència de Ricard Català, «La festa de les Falles: d'un festeig marginal a una festa patrimonial»

10.45 h. Conferència de Javier Armenteros, «Las lumbres de San Anton en Jaén»

12-14 h. Presentació de les comunicacions sobre la festa de Sant Antoni a Ascó, Canals, el Matarranya, l'illa de Mallorca, la santatonà del Forcall, la focara de Novoli (Itàlia)...

16.30 h. Comunicacions sobre la festa de Sant Antoni. Les tonades de de la festa al nord del País Valencià

17 h. Conferència de Bernat Menetrier, «Eras hèstas deth solstice d'estiu en Aran e Comenge»

18-21 h.Comunicacions sobre focs festius de tot l'any. La nit de Sant Joan, la Flama del Canigó, la Cremada del Dimoni a Badalona, els Fanalets de Sant Jaume a Lleida, la Focara de Novoli...

21 h. Sortida des de la Sala Santa Llúcia fins a la plaça de Sant Pere amb toc de festa major, acompanyats dels grallers Ganxets, encesa de la teiera al peu de campanar i anada fins la plaça del Mercadal, amb encesa de les atxes d'espígol de Vandellós, acompanyats de tonades de Sant Antoni del Principat amb el grup Bufalodre.

A les 22.00 h. a la Plaça del Mercadal, encesa dels foguerons de Mallorca amb l’acompanyament musical de xeremies d'Albopàs.

A continuació, sopar popular i encesa de la Focara d'Itàlia, els fatxos d'Onil i la foguera de Sant Joan de Reus. Durant les enceses, actuaran diferents grups musicals d'arrel tradicional amb cançons i tocates de Sant Antoni del nord del País Valencià, les xeremies d'Albopàs de Sa Pobla de Mallorca i Corrandes Són Corrandes, cançó improvisada del Principat.

Durant el simposi hi haurà una parada de llibres sobre festes i cultura popular (Tradillibreria) a la sala Santa Llúcia, que també disposa de cafeteria i espais de treball.

El dissabte a la tarda,de 18 a 20h, hi haurà projecció de videos sobre el foc i les festes a la sala del Castell (Pl. del Castell, 3)

Diumenge 28 de maig

10.30 h. Presentació del manual de bones pràctiques en les falles, després de ser designades Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

11 h. Presentació de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus

11.30 h. Presentació de les actes del I Simposi de Focs Festius. Vic, 2016

12.30 h. Conclusions i relleu