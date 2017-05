Les Illes i Catalunya faran un canal de televisió de manera conjunta

Les Balears i Catalunya faran un canal de televisió conjuntament. Així ho ha desvelat aquest dijous el director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, en un acte a Barcelona per la «reciprocitat plena» i la creació d'un consell audiovisual del català, dBalears s'ha fet ressò de la notícia.

De moment, se sap que serà un canal per internet i, per descomptat, en la llengua comuna d'ambdós territoris. També es demanarà al País Valencià que s'hi sumi.

'Bon dia' en podria ser el nom

El canal emetria continguts produïts per totes tres televisions de parla catalana. També s'ha insinuat podria tenir el nom de 'Bon dia'.

A l'acte hi han assistit, a part de Manresa: el conseller del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Principat de Catalunya, Brauli Duart; el sociòleg i exmembre de l'anterior consell assessor de RTVV del País Valencià, Rafael Xambó; i el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert. La conferència ha estat organitzada per la FOLC (Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana).

Duart ha afirmat que internet «és important pel nostre futur comunicatiu compartit», mentre que Manresa ha pronunciat les següents paraules: «Si ens entenem, podem fer mata de jonc, pins de tres branques... Digueu-ne com vulgueu!».