Espai Comunicatiu Català

La FOLC demana la creació del Consell de l'Espai de Comunicació en Català

La Federació d'organitzacions de la llengua catalana (FOLC) ha demana que, en un termini de sis mesos, hi hagi una reunió de treball dels professionals de la comunicació i dels responsables polítics dels governs dels Països Catalans per fer possible la reciprocitat plena i el Consell de l'Espai de Comunicació en català.

En aquesta línia es va celebrar ahir la Taula rodona organitzada per la Federació d'organitzacions de la Llengua Catalana (FOLC) al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Brauli Duart i Llinares, conseller del Consell de Govern de la CCMA del Principat de Catalunya; Rafael Xambó, professor de Sociologia i conseller de la CVMC del País Valencià; Andreu Manresa, director general de radio televisió pública IB3 de les Illes Balears; Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà de Catalunya Nord i Josep Gifreu, periodista, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, presentà el Consell Audiovisual de l'espai de comunicació en català i moderà la taula. Va presentar l'acte: M. Antònia Font, presidenta de la FOLC.

A la taula rodona es va fer evident que els mitjans de comunicació són un pilar de la normalització lingüística, que la societat civil del territori ho demana la reciprocitat plena de les emissions de les ràdios i TV públiques en català. Es va parlar d'altres accions que s'han fet per aconseguir la reciprocitat com són les campanyes d'Acció Cultural del País Valencià: Televisió sense fronteres; la de la Intersindical valenciana, IAC, STEI; la campanya d'Enllaçats per la Llengua... s'ha recordat que la legislació internacionals ens fa costat: Carta europea de les Llengües regionals i minoritàries, també la legislació autonòmica. Es varen escoltar els professionals responsables d’aquests mitjans que ens actualitzaren la informació per saber on som i com podem avançar, on tenim el tall, quins obstacles hem de superar. Es va fer evident les traves que ens posa l'estat per a la reciprocitat, ja que ells tenen la titularitat de l'espai radioelèctric i per tant la paella pel mànec en temes de multiplex i permisos d'emissió, la forta competència que suposen algunes TV privades amb fort ingressos que provenen de la publicitat... la competència dels canals d'internet i de les noves formes de comunicació i d'informació.

Brauli Duart va parlar de crear un canal a internet compartit entre les televisions de Catalunya, Illes Balears i País Valencià. Andreu Manresa i Rafa Xambó mostraren la seva disposició per treballar per aconseguir aquest espai, compartir continguts i produccions, sense adaptacions lingüístiques i emetent cadascú amb el seu estàndard correcte per a totes les TV. Josep Puigbert va demanar que pot comprovar en el dia a dia com per algunes coses necessàries hi ha fronteres i per altres insubstancials o fins i tot perjudicials no n'hi ha.

En conclusió des de la FOLC es va demanar als ponents i als assistents un compromís ferm de les persones representants d’aquesta ciutadania, juntament amb els responsables polítics i tècnics que, en un període de sis mesos acceptessin reunir-se per recollir les propostes, anàlisis i reflexions de com dur a terme la posada en marxa d’un Acord per la reciprocitat plena i per la creació del Consell de l’espai de comunicació en català participat pels governs de les diferents parts del territori. No podem afegir més temps al temps perdut.

La FOLC fa dotze anys que funciona amb entitats d'arreu del territori dels PPCC. Un dels seus objectius és unir forces, treballar conjuntament, fer visible la catalanitat de tot el territori i rompre l'aïllament que ens volen imposar. La FOLC té molt clar que treballar per la llengua és treballar pel País i que, des del seu lloc, la FOLC participa en la construcció d’aquesta nova república que quan es realitat serà garantia de supervivència de la llengua.

La FOLC ha organitzat jornades, taules rodones, debats... ha publicat llibres, però el més important és el fet que fa dotze anys que diferents persones i entitats d’arreu del territori treballam juntes per un objectiu comú i conscients que, qualsevol cosa que afecta una part del territori afecta el seu conjunt. Altres entitats que, a més a més de la FOLC fan PPCC:, Institut Ramon Llull, UCE, Xarxa Vives de les universitats, Enllaçats per la Llengua, entitat nascuda a Mallorca l’any... fruit del moviment educatiu, Orquestra de Joves intèrprets dels PPCC o la Federació Llull que la necessitam ben activa.

L'acte va comptar amb la presència de la Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, les directores generals de política lingüística de Catalunya, Sra. Ester Franquesa i de les Illes Balears Sra. Marta Fuxà; Diputats de Junts pel Sí, de La CUP, regidors de l'Ajuntament de BCN, Sr. Xavier Trias, representants d'Escola Valenciana, de l'ANC, d'Enllaçats per la Llengua, Amics de la Bressola, el CIEMEN, Òmnium Cultural, Grup Blanquerna Illes Balears, Llengua Nacional, Ivonne Griley del Consell Audiovisual Català i de la Societat catalana de comunicació de l'Institut d'estudis catalans (IEC), representants sindicals de la IAC, USTEC-STEs...