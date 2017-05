mitjans de comunicació Audiovisual

La FOLC organitza un acte per impulsar el Consell Audiovisual de l'Espai de Comunicació en Català

Aquest dijous a les 19.30h al Col·legi de Periodistes de Catalunya de Barcelona, la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha organitzat una la taula rodona Per la reciprocitat plena i pel Consell Audiovisual de l’Espai de Comunicació en Català.

A l'acte hi participaran, Brauli Duart, conseller del Consell de Govern de la CCMA del Principat de Catalunya; Rafael Xambó, professor de Sociologia i conseller de la CVMC del País Valencià; Andreu Manresa, director general de radio televisió pública IB3 del Govern de les Illes Balears; Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà de Catalunya Nord i Josep Gifreu, periodista, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, presentarà el Consell Audiovisual de l’Espai de Comunicació en català i moderarà la taula. Seraà presentat per M. Antònia Font (Presidenta de la FOLC).

La FOLC fa dotze anys que es va constituir i treballa per la llengua arreu dels Països Catalans. Va ser creada per tal de respondre a la necessitat de coordinació d’organitzacions i accions relacionades amb la llengua catalana. L’extensió de l’ús social de la llengua catalana així com la seva unitat són uns dels objectius de la nostra entitat. Formen part activa de la FOLC els sindicats STEI Intersindical, la Intersindical Valenciana, USTEC-STEs, Amics de la Bressola, Escola Valenciana, Assemblea de Mestres i professors en català Illes Balears...