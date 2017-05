Ensenyament

L'STEi reclama mesures per a la consolidació de l'ocupació del professorat interí

La greu i excepcional situació que es dóna en els serveis públics va provocar que el passat 27 de març se signàs a Madrid un Acord entre CCOO, Fesp-UGT, CSI-F i el Ministre d’Hisenda i Funció Pública, per tal de fer una oferta pública d’ocupació massiva per reduir la taxa d’interinitat, que en aquests moments arriba a prop del 40%, fins a rebaixar-la al 8%.

Cap dels signants d’aquest Acord, emperò, no ha tengut en compte les conseqüències que tendrà damunt el col•lectiu d’interins, que veu greument reduïdes les seves possibilitats de seguir exercint la seva tasca, quan fa molts d’anys que són útils per a l’Administració. Aquesta oferta massiva d’ocupació, amb l’actual model de concurs-oposició regulat pel RD 276/2007, podria provocar que milers de persones que actualment fan feina se’n vagin al carrer.

A l’STEI Intersindical ens sorprèn que els mateixos signants del l’Acord ara es dediquin a demanar un nou accés als cossos docents, i no ho fessin abans de firmar aquest Acord tan perillós, sense cap garantia de modificar l’actual model d’accés i que pot posar en greu perill el lloc de feina de centenars de milers d’interins d’arreu de l’Estat espanyol.

Des del nostre sindicat fa anys que reclamam la doble via d’accés. Com a solució a l’alta temporalitat, reclamam l’aplicació d’autèntics processos de consolidació. En cas de situacions excepcionals com la que ara es viu, l’article 61.6 de l’EBEP permet legislar un model de concurs de mèrits obert a tots els docents, sense fase d’oposició, de manera que els interins puguin estabilitzar la seva situació laboral, i perquè cap de les mesures adoptades suposi un acomiadament massiu de la gent que ja du anys fent feina en el sector educatiu.

L’STEI Intersindical vol que aquest concurs de mèrits sigui una via paral•lela al model actual d’oposicions, per donar cabuda als nous titulats, que tampoc han de veure perjudicades les seves opcions de feina.