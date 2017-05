Repressió

Els Mossos desallotgen centenars d'estudiants acampats davant la Secretaria d'Universitat i Recerca de Barcelona

Gairebé uns 200 estudiants han acampat aquesta nit durant davant la Secretaria d’Universitats, a la Via Laietana de Barcelona per exigir que s'apliquessin les seves demandes de la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l'equiparació de preus de màster i de grau.

L'acampada s'ha produit en mig de la manifestació que hi havia convocada per avui a les 18:30 de la tarda on ha participat un miler. La intenció de l'acció de bellugar-se i ocupar l'espai fins que no se'ls assegures que aquestes dues demandes estiguessin contemplades en el Decret de Preus que s'ha d'aprovar d'aquí unes setmanes, segons un comunicat del Sindicat d'Esrudiants dels Països Catalans (SEPC), on també s'ha argumentava que els motius d'aquesta plantada: "La no aplicació de les nostres demandes que, recordem, estan aprovades pel Parlament i la repressió viscuda aquesta setmana amb 3 detencions i 5 citades a declarar.

A primera hora de la matinada, els Mossos han desallotjat amb diverses càrregues l'acampada. Hi ha hagut moments de tensió. Alguns dels estudiants han estat durament colpejats per la policia que ha identificat una vintena d'estudiants. Tot plegat s'ha seguit en directe amb piulades al twitter, sota l'etiquetes #Proutaxesabusives i #Abaixemlestaxes.

Vaga estudiantil

L'acamapada davant la Secretaria d’Universitats ha estat la culmuninació de dues jornades de vaga a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i una a altres centres universitaris com la Universitat de Barcelona (UB).